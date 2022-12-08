Как действует "Виагра"

Действующее вещество "Виагры" – силденафил – первоначально разработали для лечения стенокардии. При этом сердце не хватает кислорода, а силденафил расслабляет гладкие мышцы в стенках кровеносных сосудов и усиливает приток крови.

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Однако выяснилось, что приток крови усиливается и в другом месте, поэтому препарат с силденафилом, то есть Виагру, начали продавать как средство для потенции. Мужчины, страдающие эректильной дисфункцией, принимают "маленькую синюю таблетку" примерно за час до секса, чтобы она помогла получить и сохранить эрекцию.

Есть распространенное заблуждение, что "Виагра" – афродизиак. Это неправда. Любой мужчина, принимающий препарат, должен быть сексуально возбужден, чтобы добиться эрекции.

Как "Виагра" влияет на женщин

"Виагра" почти не влияет на женщин. Поэтому разжечь пламя страсти не удастся, потому что препарат не влияет на либидо, а отсутствие сексуального влечения – более сложный процесс, чем эректильная дисфункция. Но "Виагра" может увеличить приток крови к клитору и половым губам влагалища, что способно усилить ощущение. Это может помочь некоторым женщинам с оргазмом, особенно после менопаузы и сухости влагалища.

В 2003 году Центр женской сексуальной медицины Калифорнийского университета провел исследование, в котором приняли участие более 200 женщин в постменопаузе с расстройством сексуального возбуждения. В течение 12 недель они принимали либо "Виагру", либо плацебо перед сексуальной активностью. Группа, принимавшая "Виагру", сообщила об увеличении чувствительности гениталий и повышении удовольствия.

Также нет никакой информации о долгосрочных эффектах, поэтому непонятно, что произойдет с женщиной, если она будет долго принимать препарат. Безопасность Виагры для женщин во время беременности или грудного вскармливания не изучалась. Препарат попадает в грудное молоко, но пока неизвестно, влияет ли он на детей.