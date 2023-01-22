Жирная рыба
Эта рыба – хороший источник жирных кислот омега-3, которые помогают предотвратить сердечные заболевания. Употребление примерно 150-350 г жирной рыбы в неделю снижает риск смерти от сердечных заболеваний на 36%.
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У некоторой рыбы можно есть кости. В них много кальция и фосфора. К такой рыбе относят белорыбицу, консервированные сардины и лосось, а также пильчарды.
К жирной рыбе относят:
- сельдь;
- лосось;
- сардины;
- шпроты;
- форель;
- скумбрия.
Белая рыба
Белая рыба – хорошая альтернатива красному и переработанному мясу. В ней меньше жира. Некоторые виды могут быть источником омега-3 жирных кислот, например морской окунь, морской лещ, тюрбо, палтус, но в них полезных кислот меньше, чем в жирной рыбе. Также в любой рыбе много витамина D и селена.
Сколько рыбы нужно есть
Лучше всего есть две-три порции рыбы в неделю. Одна порция – сколько помещается в ладони. Беременным и грудным женщинам рекомендуют одну порцию в неделю.
Когда рыба может навредить
В некоторой рыбе много ртути. Избыток ртути повышает риск инфаркта, влияет на нервную систему и вызывает:
- онемение или покалывание губ, пальцев рук и ног;
- задержки развития у детей;
- боли в мышцах и суставах.
Обычно ртути много в акуле, меч-рыбе, марлине, скате, камбале, лингаме, атлантическом пилобрюхе и южном голубом тунце. Рыба с ртутью особенно опасна, если вы беременны, планируете беременность или кормите грудью.