Почему бобовые так полезны

У них много белка. К примеру, в 100 граммах не приготовленной фасоли содержится 21 грамм белка, а в 100 граммах курицы – 27 граммов. Это особенно важно для вегетарианцев и тех, кто по каким-либо причинам не ест мясо.

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Бобовые – хороший источник клетчатки. Она нужна, чтобы не было запоров и поносов. Всего 1 чашка (240 мл) вареной черной фасоли даст 15 граммов клетчатки, что составляет более половины рекомендуемой дневной нормы для взрослых.

Другие полезные вещества – витамины группы B, фолат, цинк, кальций и железо. При этом у бобовых мало жиров и натрия, хотя они достаточно сытные. Метаанализ исследований показал, что употребление бобовых примерно четырежды в неделю снижает риск развития ишемической болезни сердца на 14%.

Консервированные бобовые

Состав консервированных бобовых примерно совпадает со свежими. Все зависит от вида бобовых и того, что прибавляли в банке. Учитывайте, что во многих консервах есть соль: чтобы уменьшить ее количество, можно промыть их в воде.

Кому нельзя есть бобовые

Как такового вреда от бобовых нет – они являются частью сбалансированного рациона. Но у некоторых людей может быть аллергия. Если есть аллергия на один вид бобовых, другие следует употреблять с осторожностью.

У многих бобовых есть лектины. Это белки, которые могут вызвать понос и вздутие. Замачивание и варка бобовых уменьшают содержание лектинов. Варить бобовые лучше не менее 10 минут. А у фасоли, нута и чечевицы есть неперевариваемые сахариды, поэтому людям с синдромом раздраженного кишечника следует избегать их или есть в малом количестве.