Нейробиологи не советуют чесаться, ведь это может привести к травмированию кожи. Впрочем, они предложили альтернативный метод, как успокоить зуд. Мы уже попробовали его на себе и, как ни странно, он работает.

Американское общество нейробиологии не советует чесаться, ведь царапины травмируют кожу, а особенно чувствительные ее участки, сообщает Study Finds.

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Как успокоить зуд, не травмировав кожу

Если чувствуете зуд и не можете устоять, чтобы не почесаться – потрите ее. Трение также активирует "антискользящую сеть" мозга, но значительно более гигиенично и безопасно, чем почесывание ногтями.

Исследования на животных показали, что определенные нейроны спинного мозга активировались и при зуде, и при прикосновении. Но стоит заметить, что их активность была связана лишь с усиленным прикосновением. Когда оно прекращалось, то зуд тоже стихал.



Нейробиологи не рекомендуют чесать кожу / Фото: Unsplah

Проведя еще серию опытов ученые обнаружили, что, если зудящее место растереть, то нейроны также перестают работать.

Исследователи пришли к выводу, что растирание вызывает серию нейронных событий, которые приводят к ослаблению неприятного ощущения.