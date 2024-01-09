Чтобы поддерживать нормальный уровень витамина D в организме, нужно длительное время находиться на открытом солнце, что просто невозможно в некоторых климатических зонах.
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Важный прямой контакт кожи с солнечными лучами, но пребывание на солнце увеличивает риск развития рака кожи и преждевременного старения.
Синтез витамина D снижается при:
- использование солнцезащитного крема – отказ от его применения в период активного солнца опасен для вашего здоровья;
- ношение одежды, закрывающей кожу.
Лучший способ избежать дефицита – принимать препараты витамина D в профилактических дозировках и употреблять продукты с высоким содержанием витамина D.
Как определить дефицит витамина D
Значительный дефицит витамина D у детей провоцирует развитие рахита. К симптомам этого заболевания относятся:
- неправильный характер роста, искривление костей;
- задержка роста;
- мышечная слабость;
- боли в позвоночнике, в области таза, в ногах;
- деформация суставов
У детей с легким дефицитом можно наблюдать слабость и боли в мышцах.
Симптомами дефицита витамина D у взрослого человека могут быть:
- усталость, повышенная утомляемость;
- боли в мышцах, мышечная слабость;
- депрессия.
Часто это состояние протекает бессимптомно и проявляется только посредством дополнительного обследования.
Кто подвержен риску дефицита витамина D
Есть состояния, при которых риск дефицита витамина D увеличивается. В этом случае важно обратиться к врачу-терапевту или педиатру для обсуждения тактики снижения риска.
Кому следует обратить большее внимание на профилактику:
- Родителям малышей, которые находятся на грудном вскармливании.
- Пожилым людям.
- Людям с темным оттенком кожи.
- Людям с заболеваниями, при которых осложнено всасывание питательных веществ в кишечнике, например с болезнью Крона.
- Людям с ожирением.
- Людям с хроническими заболеваниями почек и печени.
- Людям, принимающим препараты, влияющие на уровень витамина D.
Вреден не только недостаток витамина D, но и его избыток. По этой причине важно отдавать предпочтение сертифицированным лекарственным препаратам и подбирать дозировку только с врачом.