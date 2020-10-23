Среди всех способов лечить алкогольную зависимость украинской наркологии особенно пришелся по душе метод кодирования. Это дешево и быстро, но нет никаких доказательств, что еще и эффективно.

Сама идея вылечить человека за один сеанс полностью противоречит взгляду на зависимость, который сложился в доказательной медицине. Современная наука считает тяжелую зависимость хроническим заболеванием, а значит, ее невозможно просто взять и вылечить.

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Очень редко кто-то прекращает пить навсегда – у большинства людей бывают рецидивы и к этому тоже важно быть готовым, когда берешься к лечению. Доказанных способов продлить время между срывами не так уж и много.

Дисульфирам – лекарство против алкоголизма

Есть, например, дисульфирам – первое лекарство, которое одобрено FDA (американской службой по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов). Дисульфирам блокирует фермент печени, который участвует в переработке алкоголя, так что, если его смешать в одном организме даже с небольшой дозой спиртного, можно получить массу неприятных побочных эффектов: боль в груди, быстрое сердцебиение, рвоту. Пациент опасается этих симптомов, поэтому держится и не пьет.

Дисульфирам – не только один из доказанных способов справиться с зависимостью, но и лекарство, которым пугают пациентов во время химзащиты. Химзащита – то же кодирование, только теперь пациентам говорят, что вкололи внутривенно или зашили под кожу капсулу с дисульфирамом, а дальше классическое "выпьешь – умрешь".

Вот только, чтобы дисульфирам работал, его нужно принимать ежедневно и в таблетках. Назначают его очень осторожно: врач тщательно собирает анамнез и долго разговаривает с пациентом – важно знать о хронических заболеваниях, аллергии и даже о семейном положении.

Лучше, если есть близкие люди, которые помогут принимать дисульфирам по расписанию. Самостоятельно людям с зависимостью придерживаться графика не всегда хватает мотивации, поэтому лечение дисульфирамом может быть неэффективным, в таком случае нужно искать другой метод.

Другие способы лечения алкоголизма

Налтрексон – работает иначе: он снижает эффект от алкоголя, так что пить становится бессмысленно. Акампросат подавляет желание выпить после отказа от спиртного. Психотерапия учит человека справляться с жизненными трудностями другим, здоровым способом, а группы поддержки, вроде анонимных алкоголиков дают человеку то, что он теряет через свою зависимость – новые социальные связи и общение на равных, без осуждения.

И самое главное: не существует универсального способа лечить алкогольную зависимость. Это сложное, комплексное заболевание. Здесь даже доступность транспорта имеет значение, чтобы человек без каких-либо помех мог доехать до клиники или групп поддержки. Так что для каждого пациента врач старается комбинировать разные методы индивидуально.