Серед усіх способів лікувати алкогольну залежність українській наркології особливо припав до душі метод кодування. Це дешево і швидко, але немає ніяких доказів, що ще і ефективно.

Сама ідея вилікувати людину за один сеанс повністю суперечить погляду на залежність, який склався в доказовій медицині. Сучасна наука вважає важку залежність хронічним захворюванням, а значить, її неможливо просто взяти та вилікувати.

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Дуже рідко хтось припиняє пити назавжди – у більшості людей бувають рецидиви і до цього теж важливо бути готовим, коли берешся до лікування. Доведених способів продовжити час між зривами не так вже й багато.

Дисульфірам – ліки проти алкоголізму

Є, наприклад, дисульфірам – перші ліки, які схвалене FDA (американською службою з нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів). Дисульфірам блокує фермент печінки, який бере участь в перероблюванні алкоголю, так що, якщо його змішати в одному організмі навіть з невеликою дозою спиртного, можна отримати масу неприємних побічних ефектів: біль у грудях, швидке серцебиття, блювоту. Пацієнт побоюється цих симптомів, тому тримається і не п'є.

Дисульфірам – не тільки один з доведених способів впоратися з залежністю, а й ліки, яким лякають пацієнтів під час хімзахисту. Хімзахист – те ж кодування, тільки тепер пацієнтам кажуть, що вкололи внутрішньовенно або зашили під шкіру капсулу з дисульфірамом, а далі класичне "вип'єш – помреш".

Ось тільки, щоб дисульфірам працював, його потрібно приймати щодня і в таблетках. Призначають його дуже обережно: лікар ретельно збирає анамнез і довго розмовляє з пацієнтом – важливо знати про хронічні захворювання, алергії та навіть про сімейний стан.

Краще, якщо є близькі люди, які допоможуть приймати дисульфирам за розкладом. Самостійно людям із залежністю дотримуватися графіка не завжди вистачає мотивації, тому лікування дисульфірамом може бути неефективним, в такому випадку потрібно шукати інший метод.

Інші способи лікування алкоголізму

Налтрексон – працює інакше: він знижує ефект від алкоголю, так що пити стає безглуздо. Акампросат пригнічує бажання випити після відмови від спиртного. Психотерапія вчить людину справлятися з життєвими труднощами іншим, здоровим способом, а групи підтримки на зразок анонімних алкоголіків дають людині те, що він втрачає через свою залежність, – нові соціальні зв'язки та спілкування на рівних, без осуду.

І найголовніше: не існує універсального способу лікувати алкогольну залежність. Це складне, комплексне захворювання. Тут навіть доступність транспорту має значення, щоб людина без будь-яких перешкод могла доїхати до клініки або груп підтримки. Так що для кожного пацієнталікар намагається комбінувати різні методи індивідуально.