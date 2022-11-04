К таким выводам пришли ученые из Североамериканского общества менопаузы (NAMS), уже более 30 лет исследующие вопросы здоровья женщин.

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Теломеры и долголетие

Длина теломера лейкоцитов играет важную роль в долголетии женщины. Как оказалось, возраст при рождении его последнего ребенка может влиять на длину теломера, что в конечном счете влияет на долгосрочное здоровье.

Считается, что более длинные теломеры полезны для долгосрочного здоровья, тогда как более короткие связаны с различными хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые проблемы, диабет 2 типа, неврологические заболевания и различные виды рака.

Поздняя беременность оказывает положительное влияние на долголетие.

Как отмечают ученые, ранее уже проводили исследования, как возраст женщины при рождении последнего ребенка влияет на длину теломера. Тогда результаты проведенных работ указывали на то, что связь между последней беременностью и теломерами действительно существует.

Новая работа была более масштабной, она включала в себя данные здоровья более 1200 женщин разных этнических групп в возрасте применопаузы и постменопаузы. Кроме того, в отличие от предыдущих исследований, эта работа принимала во внимание социально-демографические факторы, связанные с деторождением и решениями в области здравоохранения.

Ученые обнаружили, что возраст женщины при рождении ее последнего ребенка "положительно связан с длиной теломер, а это значит, что женщины, родившие своего последнего ребенка позже, скорее всего, будут иметь более длинные теломеры". Однако ученые отмечают, что сейчас необходимы дополнительные исследования, поскольку до конца непонятно, что влияет больше на что.