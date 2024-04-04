Наверное, многим в детстве говорили, что нельзя выходить на улицу с мокрыми волосами, иначе подцепишь простуду. Так, даже летом при температуре +35 и отсутствии ветра. Но это миф.

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От холода люди не болеют

Если выйти на улицу с мокрыми волосами в прохладную погоду, может возникнуть ощущение холода и дискомфорта. Но из-за этого нельзя простудиться.

Простуду, грипп или коронавирус вызывают вирусы, передающиеся через жидкости организма. Чтобы заразиться этими вирусами, нужно вступить в контакт с жидкостями. Обычно это происходит, когда больной человек чихает, кашляет или сопит.

Ученые из Англии установили, что переохлаждение не повышает вероятность простуды. Однако, если вирус простуды уже находится в вашем организме, охлаждение может вызвать появление симптомов. А мокрые волосы не сделают человека более привлекательным для вирусов и не повысят шансы заболеть.

Как не простудиться

Что нужно делать, чтобы защитить себя и свою семью от простуды: