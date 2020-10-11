Некоторые масла лучше для салатов и покупать их следует малыми дозами. Другие хорошо подходят для жарки, а какие-то даже для фритюра и другого. Что важно знать о различных маслах – читайте далее.

Об этом написала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.

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Экс-глава Минздрава рекомендует при покупке масла отдать предпочтение стеклянной или жестяной таре. Масла, которые хранятся в пластике, имеют очень высокое содержание фталатов – органических соединений, вмешивающихся в работу половых гормонов у мужчин и женщин.

В масле из пластика фталатов в 45-400 раз больше, чем в воде из пластиковой бутылки. Фталаты хорошо растворяются в органических растворителях, то есть в масле, поэтому в пластике лучше не храните,

– отметила она.

Что важно знать о различных маслах?

Подсолнечное

Плюсы использования подсолнечного масла:

доступно по цене,

имеет яркий вкус,

в столовой ложке почти треть дневной потребности в витамине Е.

имеет достаточно высокую температуру дымления (подходит для жарки)

Однако в подсолнечном масле преобладают омега-6 жирные кислоты. Как объясняет Супрун, когда их становится слишком много в рационе, организм реагирует неспецифическим воспалением и изменением чувствительности тканей к инсулину.

Много подсолнечного масла – это высокие риски воспаления и диабета, хотя если человеку с высоким уровнем холестерола и триглицеридов в крови выбирать между жаркой на маргарине, кокосовом или подсолнечном масле, то подсолнечное все же лучше,

– заявила она.

Самое полезное будет использовать подсолнечное масло холодного отжима из сырых семян, и добавлять его в готовые блюда: в салат, печеную картошку, готовые баклажаны.

"Рафинированное масло можно использовать, чтобы сделать корочку, но лучше такого не делать – еда станет более жирной и калорийной", – подчеркнула Супрун.

Оливковое масло

Плюсы:

ключевой компонент средиземноморского рациона – одно из наиболее полезных для здоровья, особенно для сердца.

имеет омега-6 и много мононенасыщенных жирных кислот (густое, имеет высокую точку дымления)

имеет высокое содержание полифенолов, которые улучшают кишечную микрофлору.

уменьшает риски развития сердечно-сосудистых болезней, болезни Альцгеймера и диабета 2 типа.

Отмечается, что у рафинированного оливкового масла точка дымления еще выше, поэтому оно хорошо подходит для жарки. Поэтому хорошее оливковое масло можно использовать для салатов, хумуса, а более дешевое рафинированное масло второго отжима – для жарки.

Оливковое масло – ключевой компонент средиземноморского рациона / Фото: Getty Images

Кукурузное

"Большинство жирных кислот в составе этого масла – это полиненасыщенные жирные кислоты, а следовательно, они должны хорошо влиять на баланс переносчиков холестерола крови. В нем много гидрохинона – соединения с антиоксидантными свойствами, которое защищает масло от пригорания", – написала Ульяна Супрун.

Однако температура дымления достаточно низкая. Поэтому лучше добавлять масло в салаты или блюда, которые готовят при температуре меньше 175 градусов, и также употреблять другие масла.

Рапсовое

Это самое дешевое масло, и в нем при этом высокое содержание альфа-линоленовой кислоты, омега-3 полиненасыщенной жирной кислоты, являющейся для людей незаменимой.

Экс-глава Минздрава добавила, что регулярное потребление рапсового масла вместо подсолнечного масла или маргарина улучшает липидный профиль и способствует восстановлению чувствительности к инсулину.

Впрочем, данные о пользе рапсового масла неоднозначны. В частности, оно может увеличивать коагуляцию крови или воспаление. Выращивание рапса в монокультуре и без адекватного внесения удобрений – это угроза для экосистем. В итоге такое масло полезнее маргарина. Поэтому включайте его в свой рацион, но сочетайте с другими маслами,

– отметила Супрун.

Кокосовое

Кокосовое масло богато насыщенными жирами и хорошо выдерживает нагрев – хорошо подходит для обмазывания овощей для гриля или запекания в духовке.

В этом масле нет холестерола, а следовательно дополнительной угрозы для людей с дислипидемией, а также оно хорошо подходит к печенью и кексам.

"Особо полезного в таком масле ничего нет: ни полифенолов, ни омега-3-полиненасыщенных жиров. Поэтому лучше иметь банку кокосового масла для особых случаев, например, для запекания баклажанов или обжаривания овощей. Единственным маслом на кухне оно не должно быть", – добавила экс-министр.