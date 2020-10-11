Как потреблять масла с пользой для здоровья
Некоторые масла лучше для салатов и покупать их следует малыми дозами. Другие хорошо подходят для жарки, а какие-то даже для фритюра и другого. Что важно знать о различных маслах – читайте далее.
Об этом написала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.
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Экс-глава Минздрава рекомендует при покупке масла отдать предпочтение стеклянной или жестяной таре. Масла, которые хранятся в пластике, имеют очень высокое содержание фталатов – органических соединений, вмешивающихся в работу половых гормонов у мужчин и женщин.
В масле из пластика фталатов в 45-400 раз больше, чем в воде из пластиковой бутылки. Фталаты хорошо растворяются в органических растворителях, то есть в масле, поэтому в пластике лучше не храните,
– отметила она.
Что важно знать о различных маслах?
Подсолнечное
Плюсы использования подсолнечного масла:
- доступно по цене,
- имеет яркий вкус,
- в столовой ложке почти треть дневной потребности в витамине Е.
- имеет достаточно высокую температуру дымления (подходит для жарки)
Однако в подсолнечном масле преобладают омега-6 жирные кислоты. Как объясняет Супрун, когда их становится слишком много в рационе, организм реагирует неспецифическим воспалением и изменением чувствительности тканей к инсулину.
Много подсолнечного масла – это высокие риски воспаления и диабета, хотя если человеку с высоким уровнем холестерола и триглицеридов в крови выбирать между жаркой на маргарине, кокосовом или подсолнечном масле, то подсолнечное все же лучше,
– заявила она.
Самое полезное будет использовать подсолнечное масло холодного отжима из сырых семян, и добавлять его в готовые блюда: в салат, печеную картошку, готовые баклажаны.
"Рафинированное масло можно использовать, чтобы сделать корочку, но лучше такого не делать – еда станет более жирной и калорийной", – подчеркнула Супрун.
Оливковое масло
Плюсы:
- ключевой компонент средиземноморского рациона – одно из наиболее полезных для здоровья, особенно для сердца.
- имеет омега-6 и много мононенасыщенных жирных кислот (густое, имеет высокую точку дымления)
- имеет высокое содержание полифенолов, которые улучшают кишечную микрофлору.
- уменьшает риски развития сердечно-сосудистых болезней, болезни Альцгеймера и диабета 2 типа.
Отмечается, что у рафинированного оливкового масла точка дымления еще выше, поэтому оно хорошо подходит для жарки. Поэтому хорошее оливковое масло можно использовать для салатов, хумуса, а более дешевое рафинированное масло второго отжима – для жарки.
Оливковое масло – ключевой компонент средиземноморского рациона / Фото: Getty Images
Кукурузное
"Большинство жирных кислот в составе этого масла – это полиненасыщенные жирные кислоты, а следовательно, они должны хорошо влиять на баланс переносчиков холестерола крови. В нем много гидрохинона – соединения с антиоксидантными свойствами, которое защищает масло от пригорания", – написала Ульяна Супрун.
Однако температура дымления достаточно низкая. Поэтому лучше добавлять масло в салаты или блюда, которые готовят при температуре меньше 175 градусов, и также употреблять другие масла.
Рапсовое
Это самое дешевое масло, и в нем при этом высокое содержание альфа-линоленовой кислоты, омега-3 полиненасыщенной жирной кислоты, являющейся для людей незаменимой.
Экс-глава Минздрава добавила, что регулярное потребление рапсового масла вместо подсолнечного масла или маргарина улучшает липидный профиль и способствует восстановлению чувствительности к инсулину.
Впрочем, данные о пользе рапсового масла неоднозначны. В частности, оно может увеличивать коагуляцию крови или воспаление. Выращивание рапса в монокультуре и без адекватного внесения удобрений – это угроза для экосистем. В итоге такое масло полезнее маргарина. Поэтому включайте его в свой рацион, но сочетайте с другими маслами,
– отметила Супрун.
Кокосовое
Кокосовое масло богато насыщенными жирами и хорошо выдерживает нагрев – хорошо подходит для обмазывания овощей для гриля или запекания в духовке.
В этом масле нет холестерола, а следовательно дополнительной угрозы для людей с дислипидемией, а также оно хорошо подходит к печенью и кексам.
"Особо полезного в таком масле ничего нет: ни полифенолов, ни омега-3-полиненасыщенных жиров. Поэтому лучше иметь банку кокосового масла для особых случаев, например, для запекания баклажанов или обжаривания овощей. Единственным маслом на кухне оно не должно быть", – добавила экс-министр.