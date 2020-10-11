Деякі олії кращі для салатів, і купувати їх слід малими дозами. Інші добре підходять для смаження, а якісь навіть для фритюру тощо. Що важливо знати про різні олії – читайте далі.

Про це написала ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

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Ексглава МОЗ рекомендує при купівлі олії надати перевагу скляній чи бляшаній тарі. Олії, що зберігаються в пластику, мають дуже високий вміст фталатів – органічних сполук, що втручаються в роботу статевих гормонів в чоловіків та жінок.

В олії з пластику фталатів в 45-400 разів більше, ніж у воді з пластикової пляшки. Фталати добре розчиняються в органічних розчинниках, тобто в олії, тому у пластику краще не зберігайте,

– зазначила вона.

Що важливо знати про різні олії?

Соняшникова

Плюси використання соняшникової олії:

доступна за ціною,

має яскравий смак,

у столовій ложці майже третина денної потреби у вітаміні Е.

має досить високу температуру димлення (підходить для смаження)

Однак у соняшниковій олії переважають омега-6 жирні кислоти. Як пояснює Супрун, коли їх стає забагато в раціоні, організм реагує неспецифічним запаленням та зміною чутливості тканин до інсуліну.

Багато соняшникової олії — це високі ризики запалення та діабету, хоча якщо людині з високим рівнем холестеролу і тригліцеридів в крові обирати між смаженням на маргарині, кокосовій чи соняшниковій олії, то соняшникова все ж краща,

– заявила вона.

Найкорисніше буде використовувати соняшникову олію холодного віджиму, із сирого насіння, і додавати її в готові страви: до салату, до печеної картоплі, до готових баклажанів.

"Рафіновану олію можна використовувати, аби зробити скоринку, але краще такого не робити — їжа стане більш жирною і калорійною", – наголосила Супрун.

Оливкова олія

Плюси:

ключовий компонент Середземноморського раціону — одного з найбільш корисних для здоров’я, особливо, для серця.

має омега-6 і багато мононенасичених жирних кислот (густа, має високу точку димлення)

має високий вміст поліфенолів, які покращують кишкову мікрофлору.

зменшують ризики розвитку серцево-судинних хвороб, хвороби Альцгеймера та діабету 2 типу.

Зазначається, що у рафінованої оливкової олії точка димлення ще вище, тому вона добре підходить для смаження. Відтак хорошу оливкову олію можна використовувати для салатів, хумусу, а дешевшу рафіновану олію другого віджиму — для смаження.



Оливкова олія ключовий компонент Середземноморського раціону / Фото: Getty Images

Кукурудзяна

"Більшість жирних кислот в складі цієї олії — це поліненасичені жирні кислоти, а отже, вони мають добре впливати на баланс переносників холестеролу крові. В ній багато гідрохінону — сполуки з антиоксидантними властивостями, яка захищає олію від пригорання", – написала Уляна Супрун.

Однак температура димлення досить низька. Відтак краще додавати олію до салатів чи страв, які готують за температури меншій за 175 градусів, і також вживати інші олії.

Ріпакова.

Це найдешевша олія, і в ній при цьому високий вміст альфа-ліноленової кислоти, омега-3 поліненасиченої жирної кислоти, що є для людей незамінною.

Ексглава МОЗ додала, що регулярне споживання ріпакової олії замість соняшникової олії чи маргарину покращує ліпідний профіль та сприяє відновленню чутливості до інсуліну.

Утім, дані щодо користі ріпакової олії неоднозначні. Зокрема, вона може збільшувати коагуляцію крові чи запалення. Вирощування ріпаку в монокультурі і без адекватного внесення добрив — це загроза для екосистем. У підсумку така олія корисніша за маргарин. Тож включайте її у свій раціон, але поєднуйте з іншими оліями,

– зазначила Супрун.

Кокосова

Кокосова олія багата на насичені жири та добре витримує нагрівання – добре підходить для обмазування овочів для гриля чи запікання в духовці.

В цій олії немає холестеролу, а отже додаткової загрози для людей з дисліпідемією, а також вона добре пасує до печива і кексів.

"Особливо корисного в такій олії нічого немає: ані поліфенолів, ані омега-3-поліненасичених жирів. Тому краще мати банку кокосової олії для особливих випадків, наприклад, для запікання баклажанів чи обсмажування овочів. Єдиною олією на кухні вона не має бути", – додала ексміністерка.