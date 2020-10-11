Ученые из Австралии, проанализировав данные развития человека за последние 250 лет, обнаружили новую стадию эволюции. Так, у современного человека исчезают зубы мудрости и появляется дополнительная артерия.

Говорится, что все больше детей в мире рождается, не имея заложенных в челюсти зубов мудрости. Об этом говорится в отчете ученых Университета Flinders, что в Южной Австралии.

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Ученые заявили, за последние свыше двух столетий физиология человека менялась быстрее всего в истории эволюции.

Исследователи вспомнили, что о быстрых эволюционных изменениях свидетельствует также появление дополнительной артерии в предплечье человека. Добавим, когда-то дети рождались с этой артерией и она быстро исчезала, однако сегодня у каждого третьего человека этот кровеносный сосуд остается до конца его жизни.

У современных людей по сравнению с их относительно недавними предками, лицо стало меньше, появилась дополнительная артерия на предплечье, а в ногах – дополнительные кости,

– отметили ученые.

Так, большинство людей рождаются с зубами мудрости, которые обычно прорезываются в возрасте 18-27 лет. Эти зубы были нужны людям в древние времена для пережевывания сырой или очень твердой пищи, однако на сегодняшний день они являются лишними и много стоматологов рекомендуют их удаление.



Зубы мудрости были нужны людям в древние времена для пережевывания сырой пищи / Фото: Getty Images

"Поскольку лицо становится меньше, для зубов мудрости не остается много места, потому что челюсть уменьшилась", – объяснила доктор Теган Лукас из Университета Флиндерс.