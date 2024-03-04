Вопрос выживания без пищи в течение длительного времени лежит в основе эволюционного развития человека. В разных культурах и эпохах длительные периоды голодания использовались в медицинских целях, например, для лечения эпилепсии и ревматоидного артрита.

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Сегодня люди часто прибегают к голоданию, чтобы похудеть, но влияние этого на организм пока не до конца изучено. Известно лишь, что во время отказа от пищи организм начинает использовать собственные жировые запасы для поддержания жизнедеятельности.

Новое исследование голодания

Сотрудники Берлинского медицинского университета, Орхусского и Копенгагенского университетов, Норвежской школы спортивных наук и Университетской больницы Осло решили подробнее изучить этот вопрос. Они провели эксперимент, в котором приняли участие 12 добровольцев (5 женщин и 7 мужчин).

Участники исследования в течение семи дней ничего не ели и потребляли только воду. Все это время за состоянием их здоровья наблюдали медики и ученые, отслеживая изменения уровня около трех тысяч белков в крови.

Голодание оказалось полезным

Как и предполагалось, течение первых двух – трех дней голодания организм добровольцев переключил источники потребления энергии с глюкозы на внутренние запасы. Удивительно, что в этот период основное уменьшение веса происходило в мышечной массе, а не жировых отложениях. В целом за семь дней эксперимента в среднем участники потеряли около 5,7 кг.

Исследователи отметили заметные изменения в уровне белков в их организмах примерно после трех дней голодания – это свидетельствует о реакции тела на стресс. До этого изменений в организме участников практически не было, что оказалось неожиданностью для научного сообщества.

Мы подтверждаем, что голодание действительно полезно, но этот эффект становится заметным только после трех дней полного ограничения поступления в организм любых калорий,

– рассказала одна из авторов исследования Клаудиа Лангенберг.

В общем каждый третий из проанализированных белков у испытуемых претерпел значительные изменения во время голодания во всех ключевых органах. Среди прочего, ученые обнаружили, что голодание способствовало серьезным модификациям специфического для мозга белка внеклеточного матрикса тенасцина-R. Этот белок играет роль в образовании нейритов (отростки нейронов), адгезии (сцепления) нервных клеток и модуляции функции натриевых каналов, является составляющей перинейрональных сетей.