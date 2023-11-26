Вот пять переоцененных фитнес-тенденций, которые не являются настолько эффективными для похудения, как обещают их менторы.

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Уменьшение объема в отдельных зонах

Как бы нам этого ни хотелось, но это так не работает. Невозможно похудеть только в конкретной зоне, это возможно только в общем соотношении тела и веса. А если мучить свой живот упражнениями, надеясь, что так вы обретете фигуру по типу "песочных часов", боимся, вы разочаруетесь.

Детокс-чаи и очисточные средства

Вы точно слышали о детокс-чаях и очищающих напитках, полосах. Те, кто пропагандирует их как метод похудения, обещают потерю веса быстрыми темпами. Однако этот подход не даст устойчивых результатов, а напротив может нарушить баланс питания.

Даже если вам действительно "надо" похудеть быстро и вы готовы пойти на все риски, очищение организма - это не то что нужно, ведь так вы можете потерять максимум 1 - 2 килограмма (в случае, если у вас действительно есть лишний вес) .

Тренажеры для талии

Мнение о том, что ношение корсетоподобных тренажеров для талии формирует вашу среднюю часть тела, неправильно и даже абсурдно. Они могут временно сжать талию, но не помогут в сжигании жира.

Согласно исследованиями Американский совет косметической хирургии (ABCS), тренировка талии корсетом не приведет к резким изменениям в форме вашего тела, а любая фигура в виде песочных часов будет кратковременной.

Ежедневные высокоинтенсивные тренировки

Интенсивные тренировки действительно могут быть очень эффективными во время похудения, но когда они становятся чрезмерными и изнурительными в течение длительного времени, это может привести к выгоранию и высокому риску травмирования.

Изнурительные тренировки могут только нанести вред вашему телу, убеждают медики, и наоборот вызови стресс в организме и снести на нет все ваши усилия по похудению. Баланс и последовательность действий являются ключом к долгосрочному успеху.

Добавки, сжигающие жир

Если вам предлагают пить добавки или препараты, быстро сжигающие жир, следует насторожиться, ведь они могут быть не только неэффективными, но даже вредными.