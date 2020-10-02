Болезни сердца у женщин развиваются значительно позже и реже, чем у мужчин. Но биологические причины этого явления долгое время оставались неизвестными.

Оказалось, что взаимодействие между женскими гормонами яичников и системой, отвечающей за суточные ритмы организма, защищает сердце женщин во время старения.

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Ученые убеждены, что результаты исследования помогут предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний: терапевтические методы, разработанные с учетом этих данных, позволят распространить биологические преимущества женского организма на мужчин.

Как происходило исследование

Ученые обнаружили, что сердечные приступы протекали гораздо труднее у мужчин, чем у женщин такого же возраста. Эксперименты выявили и влияние времени суток на тяжесть и риск сердечных заболеваний: сердечные приступы у мужчин были тяжелее во время сна. Эти обстоятельства привели ученых к мысли о том, что суточный механизм может по-разному влиять на сердечно-сосудистую систему у мужчин и женщин.

Чтобы проверить эту версию, ученые изучили популяцию старых мышей с генетической "тактовой" мутацией, которая рассинхронизирует суточный механизм. Оказалось, что у мышей-самцов с этой мутацией по мере старения развивались сердечные заболевания. А у самок таких болезней не было. Клетки тканей сердца самцов заметно отличались от таких клеток у самок.

Однако, это значительное преимущество самок над самцами исчезло вскоре после удаления яичников. Этот факт является наглядным свидетельством того, что гормоны яичников, такие как эстроген, защищают сердце, даже когда нарушается суточный механизм.