Хвороби серця у жінок розвиваються значно пізніше і рідше, ніж у чоловіків. Але біологічні причини цього явища довгий час залишалися невідомими.

Виявилося, що взаємодія між жіночими гормонами яєчників і системою, що відповідає за добові ритми організму, захищає серце жінок під час старіння.

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Вчені переконані, що результати дослідження допоможуть запобігти розвитку серцево-судинних захворювань: терапевтичні методи, розроблені з урахуванням цих даних, дозволять поширити біологічні переваги жіночого організму на чоловіків.

Як відбувалося дослідження

Науковці виявили, що серцеві напади протікали набагато важче у чоловіків, ніж у жінок такого ж віку. Експерименти виявили й вплив часу доби на тяжкість та ризик серцевих захворювань: серцеві напади у чоловіків були важчими під час сну. Ці обставини привели вчених до думки про те, що добовий механізм може по-різному впливати на серцево-судинну систему у чоловіків і жінок.

Щоб перевірити цю версію, вчені вивчили популяцію старих мишей з генетичною "тактовою" мутацією, яка розсинхронізовує добовий механізм. Виявилося, що у мишей-самців з цією мутацією в міру старіння розвивалися серцеві захворювання. А у самок таких хвороб не було. Клітини тканин серця самців помітно відрізнялися від таких клітин у самок.

Проте, ця значна перевага самок над самцями зникла незабаром після видалення яєчників. Цей факт є наочним свідченням того, що гормони яєчників, такі як естроген, захищають серце, навіть коли порушується добовий механізм.