Люди уже начали говорить о "второй волне", которая поражает Китай и Иран. Но, как пишет издание The Conversation, концепция второй волны ошибочна и создает опасные недоразумения во времена пандемии.

Идея второй волны следует из ложного сравнения с сезонностью вируса гриппа, говорится в статье вирусолога Джереми Россмана из Кентского университета для The Conversation.

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Коронавирус и грипп имеют разное "поведение"

В начале пандемии многие эксперты обсуждали сходство между SARS-CoV-2 и вирусом гриппа – они вызывают респираторные инфекции. Поэтому было предположено, что COVID-19 будет вести себя аналогично пандемии гриппа. Однако это очень разные вирусы с разным поведением.

COVID-19 имеет гораздо больший показатель летальности по сравнению с гриппом, а также более высокий уровень госпитализации и тяжелой инфекции.

Также грипп – это сезонный вирус. Ежегодно случаи гриппа начинаются в начале осени, увеличиваются в течение зимы, а потом прекращаются, приближаясь к лету.

Неизвестно, является ли коронавирус сезонным

Во время этой пандемии вирус заразил северное полушарие весной 1918 года, а затем вернулся с большей силой осенью этого же года.

Привлекательно считать, что COVID-19 снизится или исчезнет летом, только чтобы снова появиться, когда погода станет холодной. Но мы не знаем, является ли COVID-19 сезонным вирусом,

– пишет издание.

Кроме сезонности, есть и другая причина, почему идея второй волны ошибочна. Концепция предусматривает, что вторая волна вируса – это нечто неизбежное и свойственное болезни. Но это учитывает важность проводимых профилактических мероприятий и делает людей беспомощными перед патогеном.

Отказ от карантинных ограничений приведет к увеличению случаев болезни.

Уменьшение распространения болезни зависит от действий людей

"Мы не во власти вируса, ни сейчас, ни в будущем. Это обнадеживающая новость, но она ложится бременем ответственности на всех нас. Мы должны продолжать бороться, но при этом не должны бояться неизбежной второй волны", – говорится в материале.