Речь о синтетическом химикат Бисфенол А (BPA). Результаты исследования представили ученые из Испании, которые привлекли к наблюдению более 100 детей. Исследование опубликовали в медицинском журнале mSystems.

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Ученые пытались понять влияние этого химиката на микробиом кишечника и его связь с ожирением у детей.

Пластик может нарушать микробиом кишечника

Оказалось, что дети с нормальным весом имеют более разнообразный микробиом кишечника, чем дети с избыточным весом или ожирением.

Микробиолог Маргарита Агилера отмечает, что эти результаты подчеркивают сложную взаимосвязь между микробиотой кишечника, BPA и детским ожирением.

Почему это важно

Авторы исследования уже анонсировали новые исследования по изучению влияния других синтетических химикатов на микробиом кишечника и надеются, что таким образом можно найти новые методы предотвращения детского ожирения.

Это исследование отражает растущий интерес к влиянию среды на здоровье и подчеркивает необходимость более строгого регулирования химических веществ, которые используются в промышленности, для защиты общественного здоровья.

Справка. ВРА (Бисфенол А, 2,2-бис (4-гидроксифенил)пропан, дифенилолпропан технический, диан, ДФП) - химическое вещество, которое обычно представлено в виде гранул белого цвета (1 – 2 миллиметра). В производстве пластмассы используется на протяжении 50 лет, как отвердитель.

Во многих странах мира применение этого вещества жестко регулируется из-за доказанного негативного влияния на здоровье человека.