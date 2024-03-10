Речь о синтетическом химикат Бисфенол А (BPA). Результаты исследования представили ученые из Испании, которые привлекли к наблюдению более 100 детей. Исследование опубликовали в медицинском журнале mSystems.
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Ученые пытались понять влияние этого химиката на микробиом кишечника и его связь с ожирением у детей.
Пластик может нарушать микробиом кишечника
Оказалось, что дети с нормальным весом имеют более разнообразный микробиом кишечника, чем дети с избыточным весом или ожирением.
Микробиолог Маргарита Агилера отмечает, что эти результаты подчеркивают сложную взаимосвязь между микробиотой кишечника, BPA и детским ожирением.
Почему это важно
Авторы исследования уже анонсировали новые исследования по изучению влияния других синтетических химикатов на микробиом кишечника и надеются, что таким образом можно найти новые методы предотвращения детского ожирения.
Это исследование отражает растущий интерес к влиянию среды на здоровье и подчеркивает необходимость более строгого регулирования химических веществ, которые используются в промышленности, для защиты общественного здоровья.
Во многих странах мира применение этого вещества жестко регулируется из-за доказанного негативного влияния на здоровье человека.