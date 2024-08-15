Косметика повышает давление у беременных женщин

Результаты исследования свидетельствуют, что фенолы и парабены, которые часто встречаются в косметике, могут повышать вероятность развития гипертонии у беременных на 57%, особенно в период с 24 по 28 неделю беременности. В исследовании участвовали более тысячи женщин, у которых регулярно брали пробы мочи и контролировали уровень кровяного давления на протяжении всей беременности.

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Эти химические соединения обнаруживаются в повседневных продуктах, таких как мыло, лосьоны, косметика и солнцезащитные кремы. Фенолы и парабены применяются как УФ-фильтры в солнцезащитных средствах и как консерванты для предотвращения развития плесени и бактерий в косметических продуктах.

Опасность высокого давления у беременных

Обнаруженная связь между фенолами, парабенами и гипертонией в период беременности является тревожным сигналом. Гипертония во время беременности может привести к снижению кровоснабжения плаценты, что в свою очередь может вызвать кислородное голодание и недостаток питательных веществ для плода. Это может привести к задержке в развитии, низкого веса при рождении и преждевременных родов.

Также существует опасность для здоровья будущих матерей, поскольку это увеличивает риск развития преэклампсии и инсульта. Как у матери, так и у ребенка в долгосрочной перспективе повышается риск высокого кровяного давления, диабета и сердечных заболеваний после беременности.