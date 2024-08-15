Косметика підвищує тиск у вагітних жінок

Результати дослідження свідчать, що феноли та парабени, які часто зустрічаються в косметиці, можуть підвищувати ймовірність розвитку гіпертонії у вагітних на 57%, особливо в період з 24 по 28 тиждень вагітності. У дослідженні брали участь понад тисячу жінок, у яких регулярно брали проби сечі та контролювали рівень кров'яного тиску протягом усієї вагітності.

Також на тему Післяпологова депресія у чоловіків – правда чи міф

Ці хімічні сполуки виявляються у повсякденних продуктах, таких як мило, лосьйони, косметика та сонцезахисні креми. Феноли та парабени застосовуються як УФ-фільтри в сонцезахисних засобах і як консерванти для запобігання розвитку цвілі та бактерій у косметичних продуктах.

Небезпека високого тиску у вагітних

Виявлений зв'язок між фенолами, парабенами та гіпертонією в період вагітності є тривожним сигналом. Гіпертонія під час вагітності може призвести до зниження кровопостачання плаценти, що своєю чергою може спричинити кисневе голодування та брак поживних речовин для плода. Це може призвести до затримки у розвитку, низької ваги при народженні та передчасних пологів.

Також існує небезпека для здоров'я майбутніх матерів, оскільки це збільшує ризик розвитку прееклампсії та інсульту. Як у матері, так і у дитини в довгостроковій перспективі підвищується ризик високого кров'яного тиску, діабету та серцевих захворювань після вагітності.