Десятки лауреатов Нобелевской премии подписали открытое письмо к сенаторам, призвав их отклонить кандидатуру Кеннеди-младшего, которого номинировал новоизбранный президент США Дональд Трамп на пост руководителя Департамента здравоохранения и социальных служб, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Ученые против конспиролога Кеннеди

Более 75 нобелевских лауреатов выразили свое возмущение, указывая на то, что назначение Кеннеди может стать первым случаем за последнее время, когда научное сообщество открыто выступает против политических решений. Ричард Робертс, лауреат Нобелевской премии 1993 года по физиологии и медицине, отметил, что ученые обычно стараются избегать политики, однако ситуация с Кеннеди требует реакции.

Кеннеди-младший, который активно критикует традиционную медицину и имеет негативное отношение к научным учреждениям, не может быть назначен на эту должность, поскольку его действия могут угрожать общественному здоровью, считают лауреаты. Робертс добавил: "Политические атаки на науку наносят серьезный ущерб".

Почему ученые против

В письме говорится, что назначение Кеннеди возглавить DHHS может подорвать глобальное лидерство США в научной отрасли. Если кандидатура будет утверждена, его критика традиционных методов здравоохранения, таких как вакцинация и фторирование воды, может иметь серьезные последствия для государства.

Лауреаты также обвинили Кеннеди в распространении теорий заговора, в частности в ложной привязке вакцин к аутизму, отрицании научных доказательств связи ВИЧ со СПИДом, а также в распространении лжи об искусственности коронавируса.

Кроме того, авторы письма отметили, что Кеннеди является "агрессивным критиком" учреждений, которые могут попасть под его контроль, в частности Управления по контролю за продуктами и лекарствами, Центров по контролю и профилактике заболеваний и Национальных институтов здравоохранения. Кеннеди-младший в прошлом заявлял, что ученые, занимающиеся разработкой вакцин, "должны быть заключены в тюрьму".

Кто подписал письмо

Письмо подписали 77 лауреатов Нобелевской премии, среди которых ученые в области медицины, химии, экономики и физики. Среди них Виктор Амброс и Гари Рувкун, которые получили нынешнюю Нобелевскую премию по физиологии и медицине за исследование микроРНК, а также Дарон Ачемоглу и Саймон Джонсон, которые стали лауреатами Нобелевской премии по экономике 2024 года за свои работы по глобальному неравенству.

Робертс выразил надежду, что это письмо будет иметь влияние. Даже если оно заставит задуматься нескольких сенаторов, этого может оказаться достаточно для блокирования назначения Кеннеди.