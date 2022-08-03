Негативное влияние малой зарплаты

Это исследование провела Школа здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета. До этого ученым было известно, что низкооплачиваемая работа напрямую связана с последствиями для здоровья, такими как симптомы депрессии, ожирения и гипертония, являющиеся факторами риска когнитивного старения.

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Но ни в одном из предыдущих исследований не изучалась конкретная связь между низкой заработной платой и когнитивными способностями в пожилом возрасте.

Малая зарплата ухудшает память

Эта работа дает новые доказательства, что устойчивое влияние низкой зарплаты связано с ускоренным ухудшением памяти в пожилом возрасте. Эта ассоциация наблюдалась как в первоначальной выборке, так и в контрольной группе.

Наши результаты показывают, что социальная политика, улучшающая финансовое благосостояние низкооплачиваемых работников, может быть особенно полезна когнитивному здоровью людей,

– сказала автор исследования Адина Зеки Аль Хаззури, доктор философии и доцент эпидемиологии.

Ученые разделили участников исследования на тех, кто никогда не получал низкую заработную плату, периодически получал низкую заработную плату или всегда получал низкую заработную плату, основываясь на оплате труда, полученной с 1992 по 2004 год, а затем изучили связь с понижением памяти в течение следующих 12 лет – с 2004 по 2016 годы.

Исследователи обнаружили, что по сравнению с работниками, никогда не получавшими низкой заработной платы, у тех, кто постоянно получал низкую заработную плату, в пожилом возрасте наблюдалось значительно быстрее ухудшение памяти.