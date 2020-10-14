Выяснить причины заикания пытаются давно, ведь это сильно поможет в терапии расстройства. В прошлом заикание ошибочно объясняли дефектами речевого аппарата или тревогой, травмами или даже плохим воспитанием. Кое-кто так считает до сих пор, но все же заиканию есть медицинское объяснение.

Это могут быть неврологические проблемы

Ученый Дж. Скотт Ярусс из Университета штата Мичиган, который исследует патологии речи, сделал новое важное открытие, пишет ВВС.

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О том, что в основе заикания лежат неврологические проблемы, ученые подозревали давно. Первые данные, подтвердившие эту догадку, появились в 1991 году. Исследователи описали изменения кровотока в мозге людей, которые заикаются.

Последние два десятилетия активных исследований показали, что причина заикания – лишь в мозге.

Мы стоим на пороге огромного открытия в этой области,

– отметил Ярусс.

Впрочем, являются ли различия в мозге людей, которые заикаются, причиной или следствием расстройства, пока неизвестно.

Заикание вызывает избыток дофамина

Генетики также выявили вариации генов, которые влияют на склонность к заиканию, но сами гены являются довольно загадочными – их связь с анатомией мозга до последнего времени был совсем неочевидной.

Новый метод лечения заикания фокусируется на дофамине, химическом веществе в мозге, которое помогает регулировать эмоции и движения.

Похоже, этот чрезмерный дофамин подавляет активность некоторых участков мозга, которые ученые связывают с заиканием.

Исследование 2009 года показало, что люди с определенной версией генного рецептора D2, который косвенно усиливает активность дофамина, чаще заикаются.



Лечение заикания не одобрено / Фото Unsplash

Есть ряд препаратов, которые подавляют дофамин

Поэтому исследователи решили изучить, может ли блокировка дофамина быть возможным решением проблемы? Ведь функция угнетения дофамина есть у многих антипсихотических препаратов.

Клинические исследования проводили с препаратами: рисперидоном, оланзапином и лурасидоном.

Как вывод, ученые заявили, что "заикание у вас не исчезнет полностью, но оно поддается лечению".

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Побочные действия лечения

Впрочем, ни один из этих препаратов не одобрен американской администрацией по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств как средство для лечения заикания.

К тому же эти препараты могут иметь побочные эффекты, в частности увеличение веса, скованность мышц и нарушение движений.

Новый препарат Экопипам должен уменьшить эти негативные последствия, но может вызвать новые – потерю веса и депрессию.

В небольшом исследовании с участием 10 человек ученые обнаружили, что после приема Экопипама люди заикались меньше.