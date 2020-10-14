З'ясувати причини заїкання намагаються давно, адже це значно допоможе у терапії розладу. У минулому заїкання помилково пояснювали дефектами мовленнєвого апарату чи тривогою, травмами або навіть поганим вихованням. Дехто так вважає і досі, але все ж заїканню є медичне пояснення.

Це можуть бути неврологічні проблеми

Вчений Дж. Скотт Ярусс з Університету штату Мічиган досліджує патології мовлення зробив нове важливе відкриття, пише ВВС.

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Про те, що в основі заїкання лежать неврологічні проблеми вчені підозрювали давно. Перші дані, які підтвердили цю здогадку, з'явилися в 1991 році. Дослідники описали зміни кровотоку в мозку людей, які заїкаються.

Останні два десятиліття активних досліджень показали, що причина заїкання — лише в мозку.

Ми стоїмо на порозі величезного відкриття в цій галузі,

– зазначив Ярусс.

Втім чи є відмінності в мозку людей, які заїкаються, причиною чи наслідком розладу наразі невідомо.

Заїкання викликає надлишок дофаміну

Генетики також виявили варіації генів, які впливають на схильність до заїкання, але самі гени є доволі загадковими – їхній зв'язок з анатомією мозку до останнього часу був геть не очевидним.

Новий метод лікування заїкання зосереджується на дофаміні, хімічній речовині в мозку, яка допомагає регулювати емоції та рухи.

Схоже, цей надмірний дофамін пригнічує активність деяких ділянок мозку, які вчені пов'язують із заїканням.

Дослідження 2009 року виявило, що люди з певною версією генного рецептора D2, який опосередковано посилює активність дофаміну, частіше заїкаються.



Лікування заїкання не схвалене / Фото Unsplash

Є низка препаратів, які пригнічують дофамін

Відтак дослідники вирішили вивчити, чи може блокування дофаміну бути можливим розв'язанням проблеми? Адже функція пригнічення дофаміну є у багатьох антипсихотичних препаратів.

Клінічні дослідження проводили із препаратами: рісперідоном, оланзапіном та лурасідоном.

Як висновок, вчені заявили, що "заїкання у вас не зникне повністю, але воно піддається лікуванню".

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Побічні дії лікування

Втім, жоден із цих препаратів не схвалений Американською адміністрацією з контролю за якістю харчових продуктів та ліків як засіб для лікування заїкання.

До того ж ці препарати можуть мати побічні ефекти, зокрема збільшення ваги, скутість м'язів та порушення рухів.

Новий лікарський засіб Екопіпам, повинен зменшити ці негативні наслідки, але може викликати нові – втрату ваги та депресію.

У невеликому дослідженні за участю 10 людей вчені виявили, що після приймання Екопіпаму люди заїкалися менше.