То, что наличие макияжа повышает привлекательность женских лиц (причем не только для мужчин, но и для других женщин) известно и ученым, и обычным людям. Но до сих пор ни одно исследование не было посвящено влиянию макияжа на мужскую привлекательность.

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Новое исследование мужского макияжа

Хотя использование консилеров и пудр все еще считается "немощным", рынок мужской косметики постоянно растет. Мужчины, следящие за своей внешностью и стремящиеся понравиться другим, не стесняются посещать дорогие салоны и тратить немалые средства на качественную косметику.

Чтобы изучить влияние косметики на то, как воспринимают другие мужчины, исследователи из Колледжа Франклина и Маршалла сфотографировали 20 мужчин до и после того, как с ними поработал профессиональный визажист. Макияж сделал легким, чтобы он не был заметен.

Мужской макияж / Фото PLoS ONE

Макияж делает мужчин более привлекательными

Затем фотографии показали 200 участников. Снимки, на которых мужчины были с макияжем, получили более высокие оценки. При этом, легкий макияж сделал лицо участников более "мужественными": кроме ровной кожи без видимых проблем, он придал более очерченный вид подбородку и скул и затонировал покраснение губ, что обычно воспринимается как признак "женственности".

Теперь, возможно, мужская косметика станет еще популярнее, ведь желание понравиться другим людям одинаково для обоих полов.