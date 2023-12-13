Когда человек считается бесплодным, какие существуют способы лечения и что делать людям, которые не могут родить ребенка, 24 Канала рассказала Оксана Цивина, врач акушер-гинеколог высшей категории медицинского центра Аист.

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Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, диагноз "бесплодие" устанавливается, если у сексуально активной пары, не использующей контрацепцию, не удается забеременеть в течение одного года. Это тяжелая патология, с которой сталкиваются примерно 15% пар по всему миру может иметь массу причин и последствий.

Оксана Цивина "Различают первичное и вторичное бесплодие. Первичным считается бесплодие, когда женщина вообще никогда не беременела. Вторичным – когда в анамнезе были с беременности."

Причины женского бесплодия

Причины бесплодия могут быть связаны с женским здоровьем. Такие случаи составляют 30% общего количества бесплодных пар и могут быть следующими:

Маточный. Бесплодие, связанное с нарушениями строения или отсутствием матки. Для обнаружения маточной патологии используется ультразвуковое исследование органов малого таза с использованием 3D технологии. При необходимости гистероскопия, лапароскопия. Гормональный. Бесплодие, связанное с нарушением гормонального фона. В таких условиях овуляция может не происходить и готовые к оплодотворению яйцеклетки не производятся. Из-за чего беременность не наступает. Психогенный. Не связан с нарушением работы каких-либо органов и систем. Врачи называют его функциональным бесплодием. Обычно возникает из-за сбоя в работе нервной системы, которые появляются в результате перенесенных стрессов, боязни ответственности за будущего ребенка, проблем в семейных отношениях между мужем и женой и т.д. Эндометриоз. Это разрастание эндометрия вне полости матки. Влечет нарушение перемещения сперматозоидов по маточным трубам и/или имплантацию плодного яйца, из-за чего беременность не развивается. Полип эндометрия. Это образование в полости матки, которое не дает прикрепиться (имплантироваться) плодному яйцу.

Причины мужского бесплодия

Причины бесплодия могут быть также со стороны мужчины. Их доля также достигает 30%.

Основные причины мужского бесплодия – это:

нервно-психический фактор;

врожденные аномалии;

генетические причины;

инфекции;

интоксикации;

влияние факторов внешней среды, таких как радиация, излучение, воздействие высоких или низких температур, прием медикаментов, алкоголя, наркотиков.

Первоначальным исследованием для выявления данного фактора является спермограмма.

Оксана Цивина "У 30% пар женские и мужские факторы бесплодия могут совмещаться. Существует несовместимость партнеров (иммунологическое бесплодие) – в женском организме вырабатываются антитела, убивающие сперматозоиды партнера. Однако в 10% пар причину бесплодия установить не удается."

Что же делать, если вас сочли бесплодными

Прежде всего, не нужно впадать в панику и расстраиваться. Поскольку сегодня бесплодие эффективно лечится – в зависимости от факторов, которые к нему привели.

Прежде всего нужно проконсультироваться с репродуктологом, который подробно соберет жалобы и анамнез. Во время первого приема у супружеской пары подробно выясняют, как долго не получается зачать ребенка, были ли беременности, роды, проводилось ли предварительное лечение бесплодия, какими методами и т.д. После этого проводится тщательный осмотр женщины, а также назначают пари такие исследования как:

анализ крови, мочи, биохимическое исследование, цитологическое исследование шейки матки, бактериоскопическое и бактериологическое исследование для исключения воспалительного процесса в организме женщины;

исследование гормонального фона женщины;

ультразвуковое исследование органов малого таза;

проходимость маточных труб;

исследование спермограммы мужчины.

После установленной причины врач может назначить лечение. В зависимости от разновидности бесплодия могут применяться различные методы коррекции. В частности:

При маточном факторе бесплодия могут быть использованы методы оперативных технологий (гистероскопия, лапароскопия). При терапии инфекционных заболеваний применяют противовоспалительные средства. Метод лечения психогенного бесплодия – психотерапия. При мужском факторе бесплодия врач андролог проведет необходимые обследования, выявит причину и назначит лечение.

Если консервативные методы лечения не дали желаемого результата и беременность не наступила в течение года, следует задуматься о применении вспомогательных репродуктивных технологий, к которым относятся:

ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). Это один из самых эффективных и популярных методов. Оплодотворение яйцеклетки происходит в лабораторных условиях, после чего полученный эмбрион переносится в полость матки женщины.

Инсеминация. Это введение сперматозоидов в полость матки. Обычно используется при мужском бесплодии.

Индукция овуляции. Используется при эндокринном женском факторе бесплодия, сопровождающемся нарушением овуляции. Назначаются медикаменты, вызывающие рост доминантного фолликула и овуляции.

С помощью таких методов лечения почти каждая женщина сможет забеременеть, выносить и родить здорового ребенка.

Оксана Цивина "Вместе с тем следует помнить, что после 40 лет гормональный фон женщины начинает изменяться: уменьшается количество эстрогенов, уменьшается количество овуляторных циклов (дающих яйцеклетку). Поэтому после 40 забеременеть может быть труднее."

В случае если вспомогательные репродуктивные технологии не помогли – это не говорит о том, что вы никогда не станете родителями. В таких ситуациях следует задуматься о суррогатном материнстве или усыновлении.

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