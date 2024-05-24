Впрочем, важно учитывать много нюансов, чтобы увидеть результат, как вот время приема пищи. В частности, многих интересует вопрос, можно ли есть после тренировки.
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На эту тему вы можете услышать разные мнения. И прежде всего следует понимать, что наши организмы разные. Но голодать после изнурительной тренировки однозначно не стоит, как и забрасываться пирожными или другой слишком калорийной пищей.
В конце концов, специалисты сходятся на том, что есть после тренировки стоит, даже если вы придерживаетесь строгой диеты. Это объясняют тем, что организму нужно восстановление, а потребление пищи после тренировки также поможет поддерживать мышечную массу и наоборот способствовать процессу похудения.
Как есть, чтобы худеть
Оптимально потреблять пищу в течение 30 – 60 минут после завершения тренировки. В диетологии это называют "окном возможностей", или "углеводным окном", когда организм лучше усваивает питательные вещества.
Впрочем, стоит хорошо продумать и спланировать рацион относительно того, что же время съесть после тренировки. Пусть это будут:
- углеводы, ведь они помогают восстановить запасы гликогена в мышцах, потраченного во время тренировки.
- белки, которые обеспечивают аминокислоты, необходимые для восстановления и роста мышечной ткани.
- вода, которая восстанавливает водный баланс, ведь во время тренировки организм теряет много жидкости через пот.
Важные нюансы
Подойдут нежирные молочные продукты, фрукты ( особенно – бананы, ягоды), шпинат и другие некрахмалистые овощи, протеиновый коктейль, курица или индейка (нежирные сорта мяса), цельнозерновой хлеб.
Стоит сочетать углеводы и белки в соотношении примерно 3:1 или 4:1 (углеводы к белкам).
Ну и конечно, главное правило – не превышать суточную норму калорий, не налегать после тренировки на жирную и тяжелую пищу, которая может замедлить процесс восстановления.
Следуя этим рекомендациям, вы поможете своему телу быстрее восстановиться после тренировок, уменьшить мышечную усталость и подготовить тело к новым тренировкам.