Впрочем, важно учитывать много нюансов, чтобы увидеть результат, как вот время приема пищи. В частности, многих интересует вопрос, можно ли есть после тренировки.

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На эту тему вы можете услышать разные мнения. И прежде всего следует понимать, что наши организмы разные. Но голодать после изнурительной тренировки однозначно не стоит, как и забрасываться пирожными или другой слишком калорийной пищей.

В конце концов, специалисты сходятся на том, что есть после тренировки стоит, даже если вы придерживаетесь строгой диеты. Это объясняют тем, что организму нужно восстановление, а потребление пищи после тренировки также поможет поддерживать мышечную массу и наоборот способствовать процессу похудения.

Как есть, чтобы худеть

Оптимально потреблять пищу в течение 30 – 60 минут после завершения тренировки. В диетологии это называют "окном возможностей", или "углеводным окном", когда организм лучше усваивает питательные вещества.

Впрочем, стоит хорошо продумать и спланировать рацион относительно того, что же время съесть после тренировки. Пусть это будут:

углеводы, ведь они помогают восстановить запасы гликогена в мышцах, потраченного во время тренировки.

белки, которые обеспечивают аминокислоты, необходимые для восстановления и роста мышечной ткани.

вода, которая восстанавливает водный баланс, ведь во время тренировки организм теряет много жидкости через пот.

Важно! Если вы подберете правильные продукты питания, прием пищи после тренировки не навредит н здоровью, ни процессу похудения.

Важные нюансы

Подойдут нежирные молочные продукты, фрукты ( особенно – бананы, ягоды), шпинат и другие некрахмалистые овощи, протеиновый коктейль, курица или индейка (нежирные сорта мяса), цельнозерновой хлеб.

Стоит сочетать углеводы и белки в соотношении примерно 3:1 или 4:1 (углеводы к белкам).

Ну и конечно, главное правило – не превышать суточную норму калорий, не налегать после тренировки на жирную и тяжелую пищу, которая может замедлить процесс восстановления.

Следуя этим рекомендациям, вы поможете своему телу быстрее восстановиться после тренировок, уменьшить мышечную усталость и подготовить тело к новым тренировкам.