Мицелярную воду используют для очистки лица и считают ее инновационным продуктом в косметической отрасли. О том, как правильно использовать мицелярную воду, чтобы не навредить коже – читайте в нашем материале.

Врач-дерматолог Виктория Миронюк рассказала о плюсах и минусах мицеллярной воды.

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Зачем нужна мицелярная вода

Мицеллярная вода состоит из воды и мицелл, которые являются поверхностно-активным веществом – ПАВ. В переводе с латинского термин "mica" означает – "доля". Соответственно, мицеллы – частицы в любом растворе.

В мицеллярной воде мицеллами являются пузырьки с нерастворимым ядром, оболочка которых покрыта зубчатыми хвостиками. Они захватывают грязь и кожный себиум, затягивают их внутрь и не раздражают при этом кожу. В результате, когда мы удаляем мицеллярную воду ватным диском, вместе с ней убираем и грязь.

Некоторые люди считают, что тоник также может смывать макияж, но он создан непосредственно для ухода за лицом. Этим средством можно воспользоваться после очищения кожи, так как он устраняет остатки грязи, а так же помогает устранить сухость и раздражение.



Мицеллярная вода – за или против / Фото pexels

Нужно ли смывать мицеллярную воду

Но проблема в том, что когда мы снимаем мицеллярку, некоторые ПАВы остаются на коже лица.

Если кожа возрастная, сухая, тонкая или чувствительная – она может отреагировать очень быстро. Вы можете винить крем или погоду, но причиной может быть именно злоупотребление мицеллярной водой.

Даже если на здоровую молодую кожу два раза в день наносить ПАВы, рано или поздно она отреагирует, и вы получите как минимум раздражение.

Мицеллярная вода отличное средство, однако пользоваться ею ежедневно, избегая другие средства для умывания, – плохая идея.

Учитывая эти факторы, дерматологи пришли к выводу, что если вы пользуетесь мицеллярной водой – ее нужно смывать. Это можно делать как обычной проточной водой, так и минеральной.

Способ применения

В процессе использования мицеллярная вода удаляет декоративную косметику, пыль и излишки себума, отмечает Medicosmetic.

Кому стоит применять мицеллярную воду

Путешественникам во время путешествия , когда нет возможности нормально очистить кожу.

, когда нет возможности нормально очистить кожу. Людям, у которых есть аллергия на пенистые средства.

Тем, кто использует водостойкую декоративную косметику.

Людям, которые пользуются контактными линзами.



Мицеллярная вода пригодится путешественникам / Фото pexels

Как правильно использовать мицеллярную воду: пошаговый способ

Способ 1

Нанесите на ватный диск мицеллярную воду и протрите кожу вокруг глаз, затем лоб, нос, скулы, щеки, подбородок. Смойте обычной водой остатки мицеллярной воды. После этого промокните кожу лица бумажной салфеткой.

Способ 2