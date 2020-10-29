Как пользоваться мицеллярной водой: правила, о которых вы могли не знать
Мицелярную воду используют для очистки лица и считают ее инновационным продуктом в косметической отрасли. О том, как правильно использовать мицелярную воду, чтобы не навредить коже – читайте в нашем материале.
Врач-дерматолог Виктория Миронюк рассказала о плюсах и минусах мицеллярной воды.
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Зачем нужна мицелярная вода
Мицеллярная вода состоит из воды и мицелл, которые являются поверхностно-активным веществом – ПАВ. В переводе с латинского термин "mica" означает – "доля". Соответственно, мицеллы – частицы в любом растворе.
В мицеллярной воде мицеллами являются пузырьки с нерастворимым ядром, оболочка которых покрыта зубчатыми хвостиками. Они захватывают грязь и кожный себиум, затягивают их внутрь и не раздражают при этом кожу. В результате, когда мы удаляем мицеллярную воду ватным диском, вместе с ней убираем и грязь.
Некоторые люди считают, что тоник также может смывать макияж, но он создан непосредственно для ухода за лицом. Этим средством можно воспользоваться после очищения кожи, так как он устраняет остатки грязи, а так же помогает устранить сухость и раздражение.
Мицеллярная вода – за или против / Фото pexels
Нужно ли смывать мицеллярную воду
Но проблема в том, что когда мы снимаем мицеллярку, некоторые ПАВы остаются на коже лица.
Если кожа возрастная, сухая, тонкая или чувствительная – она может отреагировать очень быстро. Вы можете винить крем или погоду, но причиной может быть именно злоупотребление мицеллярной водой.
Даже если на здоровую молодую кожу два раза в день наносить ПАВы, рано или поздно она отреагирует, и вы получите как минимум раздражение.
Мицеллярная вода отличное средство, однако пользоваться ею ежедневно, избегая другие средства для умывания, – плохая идея.
Учитывая эти факторы, дерматологи пришли к выводу, что если вы пользуетесь мицеллярной водой – ее нужно смывать. Это можно делать как обычной проточной водой, так и минеральной.
Способ применения
В процессе использования мицеллярная вода удаляет декоративную косметику, пыль и излишки себума, отмечает Medicosmetic.
Кому стоит применять мицеллярную воду
- Путешественникам во время путешествия, когда нет возможности нормально очистить кожу.
- Людям, у которых есть аллергия на пенистые средства.
- Тем, кто использует водостойкую декоративную косметику.
- Людям, которые пользуются контактными линзами.
Мицеллярная вода пригодится путешественникам / Фото pexels
Как правильно использовать мицеллярную воду: пошаговый способ
Способ 1
- Нанесите на ватный диск мицеллярную воду и протрите кожу вокруг глаз, затем лоб, нос, скулы, щеки, подбородок.
- Смойте обычной водой остатки мицеллярной воды. После этого промокните кожу лица бумажной салфеткой.
Способ 2
- Сперва надо тщательно удалите макияж с помощью специальных средств.
- Умойте лицо чистой водой.
- Протрите лицо смоченным в мицеллярной воде ватным спонжем.
- Снова умойте лицо чистой водой.