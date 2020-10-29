Міцелярну воду використовують для очищення обличчя та вважають її інноваційним продуктом в косметичній галузі. Про те, як правильно використовувати міцелярну воду, щоб не зашкодити шкірі – читайте в нашому матеріалі.

Лікарка-дерматолог Вікторія Миронюк розповіла про плюси та мінуси міцелярної води.

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Навіщо потрібна міцелярна вода

Міцелярна вода складається з води та міцел, які є поверхнево-активною речовиною – ПАР. У перекладі з латинської термін "mіса" означає "частка". Відповідно, міцели – це частинки в будь-якому розчині.

У міцелярній воді міцелами є бульбашки з нерозчинним ядром, оболонка яких вкрита зубчастими хвостиками. Вони захоплюють бруд та шкірний себіум, затягують їх всередину та не подразнюють шкіру. В результаті, коли ми видаляємо міцелярну воду ватним диском, разом із нею прибираємо і бруд.

Дехто вважає, що тонік може змивати макіяж, проте він створений безпосередньо для догляду за обличчям. Цим засобом можна скористатися після очищення шкіри, адже він забирає рештки бруду та допомагає уникнути сухості шкіри та роздратувань.



Міцелярна вода – за чи проти / Фото pexels

Чи потрібно змивати міцелярну воду⠀

Але проблема в тому, що коли ми знімаємо міцелярку, деякі ПАРи залишаються на шкірі обличчя.

Якщо шкіра вікова, суха, тонка або чутлива – вона може відреагувати дуже швидко. Ви можете звинувачувати крем чи погоду, але причиною може бути саме зловживання міцелярною водою.

Навіть, якщо на здорову молоду шкіру двічі на день наносити ПАРи, рано чи пізно вона відреагує і ви отримаєте як мінімум подразнення.

Міцелярна вода відмінний засіб, проте користуватися нею щодня, уникаючи інші миючі засоби, – погана ідея.

Враховуючи ці чинники, дерматологи прийшли до висновку, що якщо ви користуєтесь міцелярною водою – її потрібно змивати. Це можна робити як звичайною проточною водою, так і мінеральною.

Спосіб застосування

У процесі використання міцелярна вода видаляє декоративну косметику, пил та надлишки себума, зазначає Medicosmetic.

Кому варто застосовувати міцелярну воду

Мандрівникам під час подорожі , коли немає можливості нормально очистити шкіру.

, коли немає можливості нормально очистити шкіру. Людям, які мають алергію на пінисті засоби .

. Тим, хто використовує водостійку декоративну косметику .

. Людям, які користуються контактними лінзами.



Міцелярна вода буде в пригоді мандрівникам / Фото pexels

Як правильно використовувати міцелярну воду: покроковий спосіб

Спосіб 1

Нанесіть на ватний диск міцелярну воду та протріть шкіру навколо очей, потім лоб, ніс, вилиці, щоки, підборіддя. Змийте звичайною водою залишки міцелярної води. Після цього промокніть шкіру обличчя паперовою серветкою.

Спосіб 2