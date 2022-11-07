В военных условиях система здравоохранения адаптировалась к новым вызовам. Об этом 24 каналу рассказал народный депутат Украины, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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Продолжение реформ

Нардеп отметил, что система здравоохранения Украины несколько изменилась в приоритетности предоставления медпомощи.

В первую очередь мы помогаем военным и людям, которые находятся сейчас либо в зоне боевых действий, либо на деоккупированных территориях, потому что они в основном нуждаются в медпомощи. Общие приоритеты в медицине не изменились , даже после 9 месяцев военного положения,

– объяснил глава комитета ВР.

По его словам, действующая власть продолжает реформирование системы, которая началась еще в 2017 году .

"Мы не отменили и даже удлиняем шаг за шагом внедрять ту реформу, которая началась еще в 2017 году. У нас нет другого варианта , потому что если бы не та реформа, которую начали в 2017 году и продолжили в 2019 году, и делаем все для того, чтобы она продолжалась, система уже давно бы не существовала », – указал Радуцкий.

Реформа системы здравоохранения в Украине Реформы начались в 2016 году под руководством Ульяны Супрун. Ее цель – обеспечение всем гражданам Украины равного доступа к качественным медицинским услугам и перестройке системы здравоохранения так, чтобы в ее центре был пациент.



В то же время, ряд политических сил критиковали реформу и ее реализаторов и называли такие меры "геноцидом". Такого мнения были и представители действующей власти президента Зеленского.

По мнению главы комитета Рады, система здравоохранения находится в сложных условиях, но выдерживает нагрузку.

"Система здравоохранения выдержала "краш-тест" , который нам принес "ковод" и сегодня, я считаю, очень хорошо выдерживает второй "краш-тест" - из-за войны . Поэтому я думаю, что где-то в этом направлении будем двигаться дальше" ", – подчеркнул депутат.

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Ущерб от войны

Радуцкий отметил, что на сегодняшний день ущерб в системе здравоохранения увеличивается.

По подсчетам Минздрава, чтобы все восстановить... ущерб уже приближается к 1 миллиарду долларов . В сегодняшних ценах – это 38 миллиардов нужно на восстановление,

– рассказал нардеп.

По его словам, правительства многих стран будут способствовать восстановлению системы Минздрава – в отдельно взятых регионах.

"Что касается благотворителей - у нас есть платформа United24 . Восстановление будет за деньги не только из Украины, но и от иностранных благотворителей... Многие пособия получаем как деньгами от правительств, так и от разных компаний", - заметил нардеп.

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