В Минздраве уверяют, что во время полномасштабной войны очень важно ввести целостный подход к оказанию медицинской помощи, учитывающий как физические, так и психосоциальные аспекты каждого пациента.

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"Духовная опека": в украинских больницах будут работать капелланы

Первых капелланов официально приняли на работу в медучреждения Ивано-Франковской, Киевской и Львовской областей.

Во многих ведущих странах мира должность капеллана приравнена к должности врача и психолога, и он является полноправным членом мультидисциплинарной команды больничного учреждения.

– говорится в сообщении.

Среди требований к лицам, которые будут занимать должность капеллана в медучреждениях – высшее богословское образование, а также опыт прохождения последипломной клинической подготовки.

Отмечается, что воспользоваться капелланской помощью могут не только пациенты, но и члены их семей и медицинские работники и другой больничный персонал. Капелланские службы формируются с обязательным соблюдением принципа межконфессионализма, а услуги священнослужителей предлагаются исключительно на добровольной основе.

Государственная пограничная служба Украины информирует, что 32 военных капеллана ежедневно выполняют священную миссию – исцеляют души наших пограничников.

Любопытно. 25 октября в Украине отмечают День военного капеллана.

Что известно о капелланах на войне: смотрите видео

В ВСУ запустили службу военного капелланства