В Минздраве уверяют, что во время полномасштабной войны очень важно ввести целостный подход к оказанию медицинской помощи, учитывающий как физические, так и психосоциальные аспекты каждого пациента.

Читайте на В Минздраве обсуждают расширение реформы системы инвалидности

"Духовная опека": в украинских больницах будут работать капелланы

Первых капелланов официально приняли на работу в медучреждения Ивано-Франковской, Киевской и Львовской областей.

Во многих ведущих странах мира должность капеллана приравнена к должности врача и психолога, и он является полноправным членом мультидисциплинарной команды больничного учреждения.
– говорится в сообщении.

Среди требований к лицам, которые будут занимать должность капеллана в медучреждениях – высшее богословское образование, а также опыт прохождения последипломной клинической подготовки.

Отмечается, что воспользоваться капелланской помощью могут не только пациенты, но и члены их семей и медицинские работники и другой больничный персонал. Капелланские службы формируются с обязательным соблюдением принципа межконфессионализма, а услуги священнослужителей предлагаются исключительно на добровольной основе.

Государственная пограничная служба Украины информирует, что 32 военных капеллана ежедневно выполняют священную миссию – исцеляют души наших пограничников.

Что известно о капелланах на войне: смотрите видео

В ВСУ запустили службу военного капелланства

  • В конце 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О Службе военного капелланства".
  • Целью проекта Закона явилось создание Службы военного капелланства и законодательное закрепление статуса военных капелланов как военнослужащих, определение организационно-правовых основ взаимодействия военных формирований и религиозных организаций в процессе обеспечения функционирования института военного капелланства.