В Минздраве уверяют, что во время полномасштабной войны очень важно ввести целостный подход к оказанию медицинской помощи, учитывающий как физические, так и психосоциальные аспекты каждого пациента.
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"Духовная опека": в украинских больницах будут работать капелланы
Первых капелланов официально приняли на работу в медучреждения Ивано-Франковской, Киевской и Львовской областей.
Во многих ведущих странах мира должность капеллана приравнена к должности врача и психолога, и он является полноправным членом мультидисциплинарной команды больничного учреждения.
– говорится в сообщении.
Среди требований к лицам, которые будут занимать должность капеллана в медучреждениях – высшее богословское образование, а также опыт прохождения последипломной клинической подготовки.
Отмечается, что воспользоваться капелланской помощью могут не только пациенты, но и члены их семей и медицинские работники и другой больничный персонал. Капелланские службы формируются с обязательным соблюдением принципа межконфессионализма, а услуги священнослужителей предлагаются исключительно на добровольной основе.
Государственная пограничная служба Украины информирует, что 32 военных капеллана ежедневно выполняют священную миссию – исцеляют души наших пограничников.
Что известно о капелланах на войне: смотрите видео
В ВСУ запустили службу военного капелланства
- В конце 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О Службе военного капелланства".
- Целью проекта Закона явилось создание Службы военного капелланства и законодательное закрепление статуса военных капелланов как военнослужащих, определение организационно-правовых основ взаимодействия военных формирований и религиозных организаций в процессе обеспечения функционирования института военного капелланства.