У МОЗ запевняють, що під час повномасштабної війни надзвичайно важливо запровадити цілісний підхід до надання медичної допомоги, який враховує як фізичні, так і психосоціальні аспекти кожного пацієнта.

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"Духовна опіка": в українських лікарнях працюватимуть капелани

Перших капеланів офіційно прийняли на роботу до медзакладів Івано-Франківщини, Київщини та Львівщини.

У багатьох провідних країнах світу посада капелана прирівняна до посади лікаря та психолога, і він є повноправним членом мультидисциплінарної команди лікарняного закладу,

– йдеться у повідомленні.

Серед вимог до осіб, які обійматимуть посаду капелана у медзакладах – вища богословська освіта, а також досвід проходження післядипломної клінічної підготовки.

Зазначається, що скористатися капеланською допомогою можуть не тільки пацієнти, а також і члени їх сімей та медичні працівники й інший лікарняний персонал. Капеланські служби формуються з обов'язковим дотриманням принципу міжконфесійності, а послуги священнослужителів пропонуються виключно на добровільній основі.

Державна прикордонна служба України інформує, що 32 військових капелани щодня виконують священну місію – зцілюють душі наших прикордонників.

Цікаво. 25 жовтня в Україні відзначають День військового капелана.

Що відомо про капеланів на війні: дивіться відео

У ЗСУ запустили службу військового капеланства