Во Львове закрывают два детских сада из-за того, что у работников заведений обнаружена коронавирусная инфекция.

Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.

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Со среды мы приостановили образовательный процесс в детском саду № 12 на ул. А. Довбуша, поскольку у воспитателя подтвердился положительный ПЦР-анализ. Также поднялась температура у помощника воспитателя. Этот садик будет закрыт в течение 14 дней, до 11 августа включительно,

- сказала начальница управления образования ЛГС Зоряна Довганик.

Довганик добавила, что с понедельника во Львове закроется сад № 92 (вул. Карпатская). Там коронавирус обнаружили у психолога, поэтому образовательный процесс будет приостановлен с 3 до 16 августа включительно.

В источнике добавили, что все сотрудники и воспитанники этих учреждений дошкольного образования должны в течение 2 недель находиться на самоизоляции.