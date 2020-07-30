Глава Минздрава Максим Степанов назвал основные причины увеличения количества больных коронавирусом в Украине. По его данным, рост является следствием богослужений в селах и несоблюдения карантина в общественном транспорте.

Министр рассказал об этом на традиционном селекторном совещании у Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Причины роста количества больных COVID-19 в Украине

Главной причиной роста количества больных на западе Украины, особенно в селах, стали богослужения. Такие результаты показали эпидемиологические расследования.

Второй основной причиной является общественный транспорт, а также перемещения людей в связи с отдыхом.

Кроме того, министр сообщил, что большое количество людей болеет бессимптомно, таким образом формируя иммунитет.

Что будет с карантином

Владимир Зеленский надеется, что адаптивный карантин в Украине будет действенным, когда власть сможет подобрать соответствующие меры контроля по каждому населенному пункту.

Главное – максимальная локализация распространения инфекции. Мы должны избежать пиковых нагрузок,

– подчеркнул президент.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас с правоохранителями согласовываются вопросы внедрения эпидемиологического контроля по правилам адаптивного карантина. По его мнению, это будет эффективным способом.

Коронавирус в ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что ситуация с предотвращением распространения COVID-19 в зоне проведения ООС стабильная и контролируемая.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине

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В Украине очередной антирекорд. За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 1 197 человек. К сожалению, 23 человек умерли. Зато 760 пациентам удалось выздороветь.

По состоянию на 30 июля Киев и 12 областей не могут перейти к ослаблению карантина.

22 июля правительство приняло решение продлить в Украине адаптивный карантин до 31 августа.

В Украине регионы с 1 августа поделят на зоны:

красную;

желтую;

оранжевую;

зеленую.

Адаптивный карантин с 1 августа / Инфографика 24 канала