Богослужіння в селах і транспорт: в МОЗ назвали причини зростання кількості хворих на COVID-19
Глава МОЗ Максим Степанов назвав основні причини збільшення кількості хворих на коронавірус в Україні. За його даними, зростання є наслідком богослужінь в селах та недотримання карантину в громадському транспорті.
Міністр розповів про це на традиційній селекторній нараді у Володимира Зеленського. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Актуально Черговий антирекорд: в Україні зафіксували понад тисячу випадків COVID-19 за добу
Причини зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні
- Головною причиною зростання кількості хворих на заході України, особливо в селах, є богослужіння. Такі результати показали епідеміологічні розслідування.
- Другою основною причиною є громадський транспорт, а також переміщення людей у зв’язку з відпочинком.
- Крім того, міністр повідомив, що велика кількість людей хворіє безсимптомно, таким чином формуючи імунітет.
Що буде з карантином
Володимир Зеленський сподівається, що адаптивний карантин в Україні буде дієвішим, коли влада зможе підібрати відповідні заходи контролю щодо кожного населеного пункту.
Головне – максимальна локалізація розповсюдження інфекції. Ми мусимо уникнути пікових навантажень,
– наголосив президент.
Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що зараз з правоохоронцями узгоджують питання впровадження епідеміологічного контролю за правилами адаптивного карантину. На його думку, це буде ефективним способом.
Коронавірус у ЗСУ
Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що ситуація із запобіганням поширенню COVID-19 у зоні проведення ООС стабільна та контрольована.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні
Важливо Які області України наразі не готові послабити карантин: список
- В Україні черговий антирекорд. За минулу добу коронавірус виявили у 1197 осіб. На жаль, 23 людей померли. Натомість 760 пацієнтам вдалося одужати.
- Станом на 30 липня Київ та 12 областей не можуть перейти до послаблення карантинних обмежень.
- 22 липня уряд ухвалив рішення продовжити в Україні адаптивний карантин до 31 серпня.
В Україні регіони з 1 серпня поділять на зони:
- червону;
- жовту;
- помаранчеву;
- зелену.