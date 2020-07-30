Глава МОЗ Максим Степанов назвав основні причини збільшення кількості хворих на коронавірус в Україні. За його даними, зростання є наслідком богослужінь в селах та недотримання карантину в громадському транспорті.

Міністр розповів про це на традиційній селекторній нараді у Володимира Зеленського. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Причини зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні

Головною причиною зростання кількості хворих на заході України, особливо в селах, є богослужіння. Такі результати показали епідеміологічні розслідування.

Другою основною причиною є громадський транспорт, а також переміщення людей у зв’язку з відпочинком.

Крім того, міністр повідомив, що велика кількість людей хворіє безсимптомно, таким чином формуючи імунітет.

Що буде з карантином

Володимир Зеленський сподівається, що адаптивний карантин в Україні буде дієвішим, коли влада зможе підібрати відповідні заходи контролю щодо кожного населеного пункту.

Головне – максимальна локалізація розповсюдження інфекції. Ми мусимо уникнути пікових навантажень,

– наголосив президент.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що зараз з правоохоронцями узгоджують питання впровадження епідеміологічного контролю за правилами адаптивного карантину. На його думку, це буде ефективним способом.

Коронавірус у ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що ситуація із запобіганням поширенню COVID-19 у зоні проведення ООС стабільна та контрольована.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні

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В Україні черговий антирекорд. За минулу добу коронавірус виявили у 1197 осіб. На жаль, 23 людей померли. Натомість 760 пацієнтам вдалося одужати.

Станом на 30 липня Київ та 12 областей не можуть перейти до послаблення карантинних обмежень.

22 липня уряд ухвалив рішення продовжити в Україні адаптивний карантин до 31 серпня.

В Україні регіони з 1 серпня поділять на зони:

червону;

жовту;

помаранчеву;

зелену.



Адаптивний карантин з 1 серпня / Інфографіка 24 каналу