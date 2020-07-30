Черговий антирекорд: в Україні зафіксували понад тисячу випадків COVID-19 за добу
За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 1197 осіб. На жаль, 23 людей померли, натомість 760 пацієнтам вдалося одужати.
Такі дані згідно з системою моніторингу поширення коронавірусної хвороби РНБО, повідомляє 24 канал.
Актуально Які області України наразі не готові послабити карантин: список
Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 68 794 людини, з них 38 154 людей видужали, а 1673 – померли.
Ситуація з коронавірусом в областях:
- Львівська область – 9379 (+131),
- Київ – 8131 (+199),
- Рівненська область – 5942 (+105),
- Чернівецька область – 5812 (+61),
- Закарпатська область – 5078 (+70),
- Івано-Франківська область – 4446 (+104),
- Волинська область – 3735 (+41),
- Київська область – 3672 (+43),
- Харківська область – 3626 (+70),
- Одеська область – 3150 (+46),
- Тернопільська область – 2922 (+70),
- Вінницька область – 2698 (+38),
- Житомирська область – 1807 (+43),
- Дніпропетровська область – 1394 (+30),
- Хмельницька область – 1109 (+23),
- Черкаська область – 919 (+9),
- Донецька область – 865 (+4),
- Чернігівська область – 789 (+44),
- Запорізька область – 779 (+12),
- Кіровоградська область – 702 (+5),
- Миколаївська область – 578 (+15),
- Сумська область – 484 (+17),
- Полтавська область – 431 (+17),
- Херсонська область – 224,
- Луганська область – 122.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter