Очередной антирекорд: в Украине зафиксировали более тысячи случаев COVID-19 за сутки
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1 197 человек. К сожалению, 23 человека умерли, в то же время 760 пациентам удалось выздороветь.
Такие данные согласно системе мониторинга распространения коронавирусной болезни СНБО, сообщает 24 канал.
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Всего за все время пандемии в Украине заболело 68 794 человека, из них 38 154 человека выздоровели, а 1 673 – умерли.
Ситуация с коронавирусом в областях:
- Львовская область – 9 379 (+131),
- Киев – 8 131 (+199),
- Ровненская область – 5 942 (+105),
- Черновицкая область – 5 812 (+61),
- Закарпатская область – 5 078 (+70),
- Ивано-Франковская область – 4 446 (+104),
- Волынская область – 3 735 (+41),
- Киевская область – 3 672 (+43),
- Харьковская область – 3 626 (+70),
- Одесская область – 3 150 (+46),
- Тернопольская область – 2 922 (+70),
- Винницкая область – 2 698 (+38),
- Житомирская область – 1 807 (+43),
- Днепропетровская область – 1 394 (30),
- Хмельницкая область – 1 109 (+23),
- Черкасская область – 919 (+9),
- Донецкая область – 865 (+4),
- Черниговская область – 789 (+44),
- Запорожская область – 779 (+12),
- Кировоградская область – 702 (+5),
- Николаевская область – 578 (+15),
- Сумская область – 484 (+17),
- Полтавская область – 431 (+17),
- Херсонская область – 224,
- Луганская область – 122.
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