У Львові закривають два дитячі садочки через те, що у працівників закладів виявлено коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє пресслужба ЛМР.

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Із середи ми призупинили освітній процес в дитячому садочку № 12 на вул. О. Довбуша, оскільки у вихователя підтвердився позитивний ПЛР-аналіз. Також піднялась температура у помічника вихователя. Цей садочок буде закритим впродовж 14 днів, до 11 серпня включно,

– сказала начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

Довганик додала, що з понеділка у Львові закриється садок № 92 (вул. Карпатська). Там коронавірус виявили у психолога, тому освітній процес буде призупинено із 3 до 16 серпня включно.

У джерелі додали, що всі працівники та вихованці цих закладів дошкільної освіти мають впродовж 2 тижнів перебувати на самоізоляції.