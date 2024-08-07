В частности, вашему организму может не хватать белка. Ведь белок очень важен не только для роста мышц, аминокислоты, которые содержит белок необходимы для здоровья мозга.

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Белок критически важен для здоровья мозга, он участвует в производстве нейротрансмиттеров, которые формируют связь между клетками мозга,

– объясняет диетолог Лорен Манакер.

Также специалист объясняет, что нейротрансмиттеры, в частности, серотонин и дофамин, влияют на настроение, когнитивные функции и общую психическую деятельность.

Диетологи также назвали белок, который подойдет для здоровья мозга лучше всего и это – лосось.

Почему лосось полезен для мозга

Лосось – хороший источник белка – в порции весом 100 граммов содержится 25 граммов белка. Как пояснил, диетолог, белок, который содержит лосось, обеспечивает строительные блоки для нейромедиаторов, а это в свою очередь способствует улучшению когнитивных функций.

Также лосось богат на омега-3 жирные кислоты, такие как ЭПК и ДГК.

Омега-3 особенно важная для нашего организма кислота, поскольку составляет большую часть мембран в мозге, поддерживая его работу, способность к обучению и память.

Внимание. Организм может вырабатывать некоторые омега-3 жирные кислоты, но их недостаточно для удовлетворения потребностей организма, а потому следует потреблять 2 порции жирной рыбы в неделю.

Многочисленные исследования доказали, что употребление рыбы связано с меньшим риском деменции и болезни Альцгеймера, а также с улучшением структуры мозга и памяти.



Лосось легко и быстро готовить / Фото Unsplash

Советы по выбору лосося

Относительно того, какой именно лосось потреблять, ориентируйтесь на собственные предпочтения и бюджет. Можно начать с консервированного лосося, если не хотите заниматься его приготовлением. Хотя, на самом деле, все более чем просто.

Лосось быстро готовить: попробуйте запечь его с овощами, или приготовьте его на гриле.