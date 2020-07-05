Ляшко назвал главное условие победы над COVID-19 в Украине
Украина не сможет преодолеть коронавирус, если и люди, и бизнес не будут выполнять требования адаптивного карантина – то есть, ограничительные меры, которые разработало правительство. Ошибочное посприятие введения адаптивного карантина как отмены карантина в конце концов и привело к 800 – 1000 новых случаев COVID-19 ежедневно.
Об этом говорил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.
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Ляшко отметил, что рост количества инфицированных напрямую зависит от:
- Смягчения карантина правительством,
- Восприятия людьми адаптивного карантина как отмены ограничений.
Поэтому Украина не сможет преодолеть пандемию, если украинцы – и как частные лица, и как бизнес – не будут выполнять ограничительные меры, разработанные Кабинетом Министров.
Тем временем глава Министерства здравоохранения Максим Степанов уже заявил, что инициирует усиление карантина из-за рекордных показателей новых больных, которые фиксируют в Украине уже несколько дней подряд.
Заметим, Ляшко также говорил о необходимости массового тестирования на COVID-19 в Украине: мол, не может страна его провести, потому что для этого нет экономической целесообразности, мощностей и специалистов.