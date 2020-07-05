Україна не зможе подолати коронавірус, якщо і люди, і бізнес не будуть виконувати вимоги адаптивного карантину – тобто, обмежувальні заходи, які розробив уряд. Хибне сприйняття запровадження адаптивного карантину як скасування карантину зрештою і призвело до 800 – 1000 нових випадків COVID-19 щодня.

Про це говорив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

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Ляшко наголосив на тому, що зростання кількості інфікованих прямо залежить від:

Пом'якшення карантину урядом,

Сприйняття людьми адаптивного карантину як скасування обмежень.

Тож Україна не зможе подолати пандемію, якщо українці – і як приватні особи, і як бізнес – не будуть виконувати обмежувальні заходи, розроблені Кабінетом Міністрів.

Тим часом очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов вже заявив, що ініціює посилення карантину через рекордні показники нових хворих, які фіксують в Україні вже кілька днів поспіль.

В Україні 4 липня повідомили про 914 нових випадків та 15 смертей. При цьому одужали лише 597 людей.

Зауважимо, Ляшко також говорив про потребу в масовому тестуванні на COVID-19 в Україні: мовляв, не може країна його провести, бо для цього немає економічної доцільності, потужностей та фахівців.