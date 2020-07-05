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Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
26 червня , 16:02 Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
Юліана Вінтюк
Вітиліго: що це, чому виникає, симптоми та лікування
25 червня , 16:16 Вітиліго: що це, чому виникає, симптоми та лікування
Олександр Бевза
Новини про коронавірус 4 липня: спалах COVID-19 у "Металурзі", захворіла 8-місячна дитина
22:30, 4 липня Новини про коронавірус 4 липня: спалах COVID-19 у "Металурзі", захворіла 8-місячна дитина
У Львові вперше провели трансплантацію серця
11:09, 4 липня У Львові вперше провели трансплантацію серця
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В Україні вже 47 677 випадків зараження COVID-19: близько тисячі нових хворих за добу
09:09, 4 липня В Україні вже 47 677 випадків зараження COVID-19: близько тисячі нових хворих за добу
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