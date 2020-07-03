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Сезон клещей: что такое болезнь Лайма, как защититься и действовать в экстренных случаях
26 июня , 16:02 Сезон клещей: что такое болезнь Лайма, как защититься и действовать в экстренных случаях
Юліана Вінтюк
Витилиго: что это, почему возникает, симптомы и лечение
25 июня , 16:24 Витилиго: что это, почему возникает, симптомы и лечение
Олександр Бевза
Новые детали об отравлении в Кирилловке: база отдыха работала незаконно
11:10, сегодня Новые детали об отравлении в Кирилловке: база отдыха работала незаконно
С начала пандемии в Украине 46 763 больных COVID-19: ситуация в областях
08:45, сегодня С начала пандемии в Украине 46 763 больных COVID-19: ситуация в областях
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Новости о коронавирусе 2 июля: масштабы дезинформации и увеличение койкомест в Украине
06:00, сегодня Новости о коронавирусе 2 июля: масштабы дезинформации и увеличение койкомест в Украине
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