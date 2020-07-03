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Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
26 червня , 16:02 Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
Юліана Вінтюк
Вітиліго: що це, чому виникає, симптоми та лікування
25 червня , 16:16 Вітиліго: що це, чому виникає, симптоми та лікування
Олександр Бевза
Від початку пандемії в Україні 46 763 хворих на COVID-19: ситуація в областях
08:40, сьогодні Від початку пандемії в Україні 46 763 хворих на COVID-19: ситуація в областях
Новини про коронавірус 2 липня: масштаби дезінформації та збільшення ліжкомісць в Україні
06:00, сьогодні Новини про коронавірус 2 липня: масштаби дезінформації та збільшення ліжкомісць в Україні
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Нові деталі про отруєння в Кирилівці: база відпочинку працювала незаконно
18:46, 2 липня Нові деталі про отруєння в Кирилівці: база відпочинку працювала незаконно
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