Україна не може провести масове тестування на COVID-19. Адже для цього немає економічної доцільності, потужностей та фахівців.

Про це повідомив головний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю виданню "Новое время". Він наголосив, що наша економіка не така, як у Польщі, Італії, Іспанії або США, аби дозволити собі масове тестування.

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"Ми не можемо всіх тестувати, щоб задовольняти бажання тестуватися. Але ми стовідсотково тестуємо людей із симптомами, щоб забезпечити контроль над ситуацією", – зазначив Ляшко.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України "Якраз на початку епідемії ми говорили, що наша межа можливостей – 80 тисяч тестувань на тиждень. Нині ми вже спокійно робимо 72 тисяч тестів на тиждень. Тобто майже виконали поставлену мету

Він наголосив, що підняти вдвічі більше кількість досліджень в державних лабораторіях є досить реальним.

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