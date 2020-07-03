Ляшко відповів, чому українців масово не тестують на COVID-19
Україна не може провести масове тестування на COVID-19. Адже для цього немає економічної доцільності, потужностей та фахівців.
Про це повідомив головний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю виданню "Новое время". Він наголосив, що наша економіка не така, як у Польщі, Італії, Іспанії або США, аби дозволити собі масове тестування.
До слова Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
"Ми не можемо всіх тестувати, щоб задовольняти бажання тестуватися. Але ми стовідсотково тестуємо людей із симптомами, щоб забезпечити контроль над ситуацією", – зазначив Ляшко.
Він наголосив, що підняти вдвічі більше кількість досліджень в державних лабораторіях є досить реальним.
Коронавірус в Україні: коротко про головне
- Від початку пандемії, в Україні коронавірус діагностували 46 763 людям.
- COVID-19 забрав життя 1 212 українців, але 20 558 інфікованих змогли одужати.
- За кількістю заражень лідирують Львівська область – 5 883 хворих, місто Київ – 5 347 та Чернівецька область – 4 935.
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Очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ініціює посилення карантину через рекордну кількість хворих, яку фіксують в Україні вже кілька днів поспіль.