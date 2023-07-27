Исследовав около 500 случаев аутоиммунного заболевания, ученые обнаружили корреляцию между уровнем витамина D в организме пациентов и тяжестью болезни.

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Псориаз – что это за болезнь Псориаз – это аутоиммунное заболевание, характеризующееся аномально быстрым обновлением клеток кожи, и его точная причина неясна. Считается, что это связано с генетической предрасположенностью, вызванной факторами окружающей среды

Ученые из Университета Брауна обнаружили, что люди с этим кожным заболеванием могут улучшить свое состояние благодаря потреблению продуктов или добавок, богатых витамином D.

Кремы с синтетическим витамином D для местного применения появляются как новые методы лечения псориаза, но они обычно нуждаются в рецепте врача,

– отметили исследователи.

Как проводили исследования

Ученые изучили данные более 40 000 человек, собранные в рамках Национального исследования здоровья и питания (NHANES) в период с 2003 по 2014 год.

Исследователи оценили данные о площади поверхности тела, пораженной псориазом, для измерения тяжести заболевания у каждого человека. Они также собрали информацию об уровне витамина D в образцах крови у пациентов.

После корректировки данных с учетом таких факторов образа жизни, как возраст, пол, раса, ИМТ и привычки к курению, анализ показал, что у людей с более низким уровнем витамина D псориаз был значительно тяжелее.