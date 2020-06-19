В Украине новый антирекорд случаев заболевания COVID-19, за минувшие сутки заболели еще 829 украинцев. Санитарный врач Украины заверил, что если бы ограничительные меры не ввели, то до конца года могли бы умереть 145 тысяч человек. У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева диагностировали коронавирус. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 16 июня.

Новости о коронавирусе в Украине 18 июня

Статистика распространения коронавируса

Согласно официальным данным Министерства здравоохранения в Украине в 34 тысячи 063 человека обнаружили коронавирусную инфекцию. По состоянию на 18 июня в регионах зафиксировали максимальный прирост больных, 829 новых случаев инфицирования – это наибольшее количество с начала эпидемии в Украине.

Читайте также Без карантина до конца года от COVID-19 умерли бы 145 тысяч украинцев, – Ляшко

Из 34 тысяч больных – 2 506 детей и 5 716 медиков. В общем в госпитализации нуждались 9 585 больных, из которых в подключении к аппарату ИВЛ – 338 пациентов. Еще 24 478 больных лечились дома.

В Минздраве признали, что количество больных COVID-19 выросло из-за смягчения карантина, а именно после снятия части ограничений 12 мая.

К сожалению, 966 пациентов умерли от осложнений, которые повлекло коронавирусное заболевание, 23 летальных случая зафиксировали за минувшие сутки.

Вместе с тем выздоровели от коронавируса уже 15 447 человек, из которых 504 пациента получили отрицательный тест в течение последних 24 часов. Среди выздоровевших 3 445 медработников.

В каких регионах наиболее сложная ситуация

Сейчас наибольшее количество новых заражений фиксируют во Львовской области, сегодня 18 июня на Львовщине обнаружили 172 случая коронавирусной болезни.

Высокий прирос больных также обнаружили на Закарпатье (+74) и на Ровненщине (+73). В столице зафиксировали 58 новых больных.

COVID-19 в областях Украины 18 июня

Волынская область – 1 610;

Днепропетровская область – 1 021;

Донецкая область – 339;

Житомирская область – 1 164;

Закарпатская область – 1 882;

Запорожская область – 541;

Ивано-Франковская область – 1 893;

Кировоградская область – 604;

Киев – 4 048;

Киевская область – 2 119;

Львовская область – 3 398;

Луганская область – 68;

Николаевская область – 323;

Одесская область – 1 188;

Полтавская область – 287;

Ровненская область – 2 572;

Сумская область – 236;

Тернопольская область – 1 542;

Харьковская область – 1 707;

Херсонская область – 184;

Хмельницкая область – 587;

Черновицкая область – 4 135;

Черкасская область – 568;

Черниговская область – 448.

За месяц показатель заболеваемости вырос на 80%

В Центре общественного развития при Минздраве опубликовали статистику, согласно которой показатель заболеваемости COVID-19 увеличился на 80% в период с 18.05 до 18.06, то есть за месяц.

По состоянию на 18 июня показатель заболеваемости на COVID-19 составил 81,3 на 100 тыс. населения. Показатель летальности – 2,8%. Для сравнения, по состоянию на 18.05 показатель заболеваемости COVID-19 составил 45,1 на 100 тыс. населения. Показатель летальности – 2,9%.

Прирост суточных случаев инфицирования по сравнению с предыдущим месяцем составил +4,7%.

Главные новости о коронавирусе в Украине

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко озвучил четыре сценария распространения коронавирусного недуга, согласно которым в Украине до конца года от коронавируса могут умереть около 4 тысяч людей, но есть и худшие сценарии, которые могут забрать до 7 тысяч жизней.

Вспышка в онкодиспансере на Ровненщине

В Ровненском областном онкологическом диспансере подтвердили коронавирусную инфекцию у одного из медицинских работников.

Для недопущения распространения болезни в заведении проведены 219 проб ИФА-диагностики, из них 4 – положительные. Этим людям проводят ПЦР-исследование, после этого будут определены контактные лица.

На Львовщине выздоровели 130 медиков

По словам руководителя управления здравоохранения ЛГС Владимира Зуба, всего во Львове заболели коронавирусом 258 работников медицинских учреждений.

Это врачи, медицинские сестры, лаборанты и административные работники. Из них 26 находятся на стационарном лечении, 101 – на самоизоляции, 130 уже выздоровели но, к сожалению, 1 младшая медицинская сестра умерла,

– сказал руководитель управления здравоохранения ЛГС Владимир Зуб.

Четыре сценария распространения COVID-19

Черный – предполагает, что до конца года от коронавируса умрут 7 тысяч человек. В случае, если введенные карантинные меры не будут соблюдаться. Желтый сценарий предполагает умеренную сезонность и до 4 тысяч умерших. Между тем желто-зеленый – до 2500 умерших. Зеленый сценарий предполагает до тысячи умерших. Впрочем, в Украине уже известно о 966 летальных случаях по состоянию на 18 июня.

Украина сейчас колеблется между умеренным (желтым) и умеренно-нулевым (желто-зеленым) сценариями. Однако в зависимости от того, как себя будут вести люди во время адаптивного карантина, зависит количество летальных случаев.

Хорошие новости 92-летняя бабушка с Ровненщины победила коронавирус: фото, видео

В некоторых регионах могут усилить карантин уже с 22 июня

Виктор Ляшко напомнил, что в Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля. Однако в некоторых областях могут и усилить карантин уже с 22 июня.

Так как стало больше больных коронавирусом в Украине именно из-за смягчения карантина. Именно такую позицию озвучили в Минздраве сегодня, 18 июня, там отметили, что количество заболевших начало расти после снятия части ограничений 12 мая.

Важно! Главный санврач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что пока массовое тестирование в Украине не предвидится. Подробнее – по этой ссылке.



Карта роста случаев коронавируса и смягчения карантина в Украине / Скриншот из видео

Почему на Львовщине фиксируют рекордное количество больных

За 17 июня во Львовской области обнаружили 171 новый случай заражения. Руководство области назвало 2 причины, почему в области критическая ситуация.

Причины антирекордов Львовщины:

В регионе увеличили количество тестирований . Если раньше на Львовщине ежедневно делали лишь почти 250 тестов, то сейчас – около 550.

. Если раньше на Львовщине ежедневно делали лишь почти 250 тестов, то сейчас – около 550. Люди не придерживаются санитарно-эпидемиологических норм. В частности, не носят маски и пренебрегают установленными правилами.

Кроме того, в области неоднородная ситуация. Наибольшее количество новых случаев, а именно 70%, фиксируют непосредственно в городе – во Львове, а есть районы, которые почти не дают количество заболеваний.

Важно В Украине сейчас делают в 200 раз больше тестов на COVID-19, чем в начале пандемии

Количество тестирований возросло в 200 раз

По сравнению с началом пандемии в Украине, количество тестирований на коронавирус выросло в 200 раз. Так, если в марте проводили 3 300 тестов, то теперь около 12 тысяч лабораторных исследований.

В Минздраве отметили, что не останавливаются на этом и планируют расширить количество лабораторного оборудования, которое поставят в лабораторные центры в регионы.

Сейчас в Украине проверяют на наличие коронавируса тремя способами: ПЦР-тесты, ИФА-тесты, и экспресс-тесты.



Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

В Украине отменили итоговую аттестацию для выпускников в 2020 году

Верховная Рада освободила выпускников школ от прохождения государственной итоговой аттестации из-за пандемии коронавируса, но сохранила прохождение ВНО для тех, кто хочет поступать в вузы.

Согласно тексту документа, выпускники имеют право пройти ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, по собственному желанию.

Следовательно, – теперь выпускники могут выбирать способ оценивания своих результатов обучения – путем годового оценивания в школе или по итогам ГИА в форме ВНО.

Актуально Рада освободила выпускников от ГИА

Новости о коронавирусе в мире за 18 июня

Статистика заболевания

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в целом в мире 8 362 238 человек заболели коронавирусом. Из-за болезни умерли уже 449 397 человек. А 4 091 978 больных выздоровели.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 2 163 290 (117 717 летальных случаев);

Бразилия – 955 377 (46 510 летальных);

Россия – 560 946 (7 638 летальных);

Индия -366 065 (12 237 летальных);

Великобритания – 300 717 (42 238 летальных).

Мировые новости о COVID-19

Коронавирус разрушает фондовый рынок США: цены на акции падают

18 июня 2020 года фьючерсы на акции в США подешевели. Причина в росте числа больных COVID-19 на фоне ослаблений карантина и восстановления экономики.

Основные биржевые индексы американского фондового рынка значительно снизились, а новые случаи коронавируса в некоторых штатах настораживают участников рынка.

К теме Коронавирус продолжает тянуть вниз фондовый рынок США: цены на акции падают

Вместе с тем, уровень безработицы в США начал падать. Согласно последним данным, количество обращений за помощью по безработице на прошлой неделе составляло 1,3 миллиона. Для сравнения: неделю назад это число составляло 1,54 миллиона заявок.

Обвал цен на нефть

Кроме того, 18 июня 2020 года, цены на нефть упали еще на 2%.

Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 2,1% (0,80 доллара), достигнув 37,16 доллара за баррель. В среду, 17 июня, цена контракта снизилась на 0,42 доллара.

Августовские фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 1,5% (0,61 доллара) – до 40,10 доллара за баррель. Накануне стоимость сырья этой марки опустилась на 0,25 доллара.

Нурсултан Назарбаев заболел коронавирусом

У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева подтвердили COVID-19. Известно, что его не госпитализировали, он лечится дома и находится в самоизоляции.

Его представители сообщили, что поводов для волнений нет, Назарбаев в удовлетворительном состоянии и продолжает работать дистанционно.



Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом / Фото nnov.kp

В России перед парадом отправили на самоизоляцию ветеранов

Ветеранов Второй мировой войны, которые на параде "Дня Победы" будут сидеть рядом с Путиным, закрыли на карантин.

Как известно, парад перенесли с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса, из-за нее же ветеранов – 80 почти столетних дедушек и бабушек – отправили на две недели "на курорт".

А уже 24 июня примерно 80 ветеранов Второй мировой войны присоединятся к российскому президенту Владимиру Путину на трибуне на Красной площади в Москве.

Такие меры несколько оправданы, так как коронавирусную инфекцию в России обнаружили даже у топовых политиков и чиновников. В частности, у премьера Мишустина и пресс-секретаря Путина Пескова.

Что интересно, сам Путин также, в определенной степени, на карантине. Он сидит где-то за пределами столицы в Ново-Огарево, и туда люди попадают только через специальный дезинфекционный тоннель. В этом тоннеле людей опрыскивают "мелкодисперсным водянистым туманом" и дезинфицирующим раствором.

Исследования относительно коронавируса

ВОЗ окончательно остановила клинические испытания гидроксихлорохина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о прекращении испытаний гидроксихлорохина, как потенциально эффективного средства для лечения пациентов с COVID-19. Препарат не доказал эффективность и не снижает уровень смертности.

Его считали главным претендентом на звание препарата против коронавирусного недуга, в частности, так считал президент США Дональд Трамп.

Препарат включили в несколько рандомизированных клинических испытаний, которые считают золотым стандартом для клинических исследований. Однако ВОЗ заявила, что полученные результаты заставили отложить проведение собственных испытаний.

Интересно Как пандемия коронавируса повлиял на качество сна людей

Ученые объяснили, как группа крови влияет на течение коронавируса

Еще раньше ученые обнаружили, что люди с первой группой менее уязвимы к COVID-19. Между тем люди со второй группой более уязвимы к заболеванию и хуже всего переносят инфекцию.

Так, исследователи связывают варианты шести генов с вероятностью возникновения тяжелых заболеваний и привязывают некоторые группы крови к возможному повышенному риску.

Прорыв: смогли уничтожить распространение вируса в организме без лекарств или вакцины

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего представили новый способ борьбы с коронавирусной инфекцией. Вместо прямой атаки на патоген ученые разработали наноспонжи для обмана SARS-CoV-2.

Исследователи разработали приманку в виде наноспонжев, которые работают по принципу губки – поглощая патогены и токсины. Эксперименты показали, что, столкнувшись с наноспонжами, коронавирус теряет 93% своих свойств.



Как избежать заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала