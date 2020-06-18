Главный санврач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что пока массового тестирования в Украине не предвидится.

В эфире "Право на власть" на вопрос "Будет ли поголовное тестирование на коронавирус в Украине" Виктор Ляшко ответил: "А зачем?".

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По словам главного санитарного врача, никто не делает массового тестирования поголовно без какого-либо обоснования и причины.

Эпидемиолог Андрей Александрин поддержал Виктора Ляшко, заявив, что не нужно делать тесты на коронавирус всей стране. Он заявил, что "это не рационально и ни одна страна мира не может себе это позволить".

Поэтому, он подчеркнул, что на сегодня в нашей стране отсутствует возможность тестирования даже тех, кому это необходимо – людям из группы риска.

Также Александрин отметил, что за 2 месяца карантина Украина ничего не достигла. И кроме заседания комиссий, подготовок и планов не было никаких четких шагов подготовки от Минздрава.