Головний санлікар країни та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко заявив, що наразі масове тестування в Україні не передбачається.

В ефірі "Право на владу" на запитання "Чи буде поголовне тестування на коронавірус в Україні" Віктор Ляшко відповів: "А навіщо?".

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За словами головного санлікаря, ніхто не робить масового тестування поголівно без будь-якого обґрунтування і причини.

Епідеміолог Андрій Александрін підтримав Віктора Ляшка, заявивши, що не потрібно робити тести на коронавірус всій країні. Він заявив, що "це не раціонально і жодна країна світу не може собі це дозволити".

Вітам, він підкреслив, що на сьогодні в нашій країні відсутня можливість тестування навіть тих, кому це необхідно – людям з групи ризику.

Також Александрін зазначив, що за 2 місяці карантину Україна нічого не досягнула. І крім засідання комісій, підготовок та планів не було ніяких чітких кроків підготовки від МОЗ.