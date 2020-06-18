В Ровно коронавирус преодолела 92-летняя бабушка. Она стала самой старой пациенткой в области, которая смогла вылечиться от коронавируса COVID-19.

Накануне ее выписали из инфекционного отделения ровенской городской больницы, сообщает Rivne media.

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На лечении Татьяна Гойчук находилась вместе с 66-летней дочкой. И попала в медучреждение в тяжелом состоянии, почти неделю находилась в реанимации. Ход COVID-19 у нее был намного сложнее, чем у матери.



Татьяна Гойчук и ее дочь Любовь Омельянець / Фото Rivne media

По словам медиков, 92-летняя женщина перенесла коронавирус легко, потому что не имела других хронических болезней. И главное – была уверена, что выздоровеет. Больше всего хотела вернуться домой и увидеть правнуков. Обоих уже выписали из больницы.

Отметим, что по состоянию на 18 июня на Ровенщине обнаружили 2 499 случаев коронавируса COVID-19. 50 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью, а 1 379 пациентов выздоровели.

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Сейчас Ровенская область относится к тем регионам, которые пока не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина – из-за нарушенной нормы показателя инцидентности.

При этом показатели загруженности коек в больницах и количества тестирований там соответствуют требованиям Минздрава.