В Ровненской области 8 июня наткнулись на 20 тонн мусора, оставленных на дороге, которая ведет к свалке. Среди отходов нашли пробирки от тестов на коронавирус.

Свалка расположена вблизи села Копань. Местные чиновники уточнили, что утилизацией мусора занимается Демидовская ОТО. Об этом сообщает пресс-служба Ровненской ОГА. Актуально Ляшко объяснил, когда людей на коронавирус тестируют двумя видами тестов Реакция полиции Местные правоохранители сразу же отправились на свалку и принялись за дело.

Сейчас полиция открыла уголовное производство по статье 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель веществами, отходами, вредными для здоровья людей или окружающей среды).

Санкция статьи предусматривает штраф на сумму более 3 400 гривен, или лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Если же будет доказано, что подобные действия повлекли гибель людей или их массовое заболевание, то наказание будет более жестким. Речт идет о лишении свободы на срок от двух до пяти лет. Обратите внимание! Согласно указу Минздрава, пробирки от тестов на COVID-19 должны утилизироваться и обеззараживаться в лабораториях. Добавим, что Ровненская область по состоянию на 9 июня входила в пятерку областей с самой высокой заболеваемостью коронавирусом.