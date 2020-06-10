У Рівненській області 8 червня натрапили на 20 тонн сміття, залишених на дорозі, що веде до сміттєзвалища. Серед відходів знайшли пробірки від тестів на коронавірус.

Сміттєзвалище розташоване поблизу села Копань. Місцеві чиновники уточнили, що утилізацією сміття займається Демидівська ОТГ. Про це повідомляє пресслужба Рівненської ОДА. Актуально Ляшко пояснив, коли людей на коронавірус тестують двома видами тестів Реакція поліції Місцеві правоохоронці одразу ж вирушили на сміттєзвалище і взялися за справу.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 239 Кримінального кодексу України (забруднення або псування земель речовинами, відходами шкідливими для здоров'я людей або довкілля).

Санкція статті передбачає штраф на суму понад 3 400 гривень, або позбавлення права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Якщо ж буде доведено, що подібні дії спричинили загибель людей, або їх масове захворювання, то покарання буде жорсткішим. Мовиться про позбавлення волі на строк від двох до п'яти років. Зверніть увагу! Згідно з указом МОЗ, пробірки від тестів на COVID-19 повинні утилізовуватись і знезаражуватись в лабораторіях. Додамо, що Рівненська область станом на 9 червня входила до п'ятірки областей із найвищою захворюваністю на коронавірус.